Chief Revenue Officer von Verimatrix spricht auf StreamTV Sports Summit

Lu Bolden Teil einer Podiumsdiskussion mit namhaften Rednern zu den neuesten Piraterietrends in der Branche

Verimatrix, (Euronext Paris: VMX), ein führender Anbieter von kundenorientierten Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt, meldete heute, dass Chief Revenue Officer Lu Bolden an einer virtuellen Podiumsdiskussion von 13 bis 13.45 Uhr (ET) am 19. April beim StreamTV Sports Summit teilnehmen wird.

Bei der Diskussion mit fünf Teilnehmern unter dem Titel „Playing Defense – The Fight Against Piracy“ („Defensiv spielen – Der Kampf gegen Piraterie“) sprechen die Teilnehmer über ihre Erfahrungen in Zusammenhang mit der Notwendigkeit, dass Medienorganisationen und Rechteinhaber teure sportrechtliche Verträge schützen müssen. Außerdem werden sie sich dazu austauschen, in welchem Ausmaß es möglich ist, zu verhindern, dass Aufnahmen auf Sozial-Media-Plattformen geteilt und verbreitet werden. Darüber hinaus wird das Podium die neuesten Informationen zu den Antipiraterie-Tools und -Techniken mitteilen, die Organisationen einsetzen. Neben Bolden nehmen folgende andere Teilnehmer an der Podiumsdiskussion teil:

Tony Maroulis, Principal Analyst, Ampere Analysis (Diskussionsmoderator)

Mark Barron, Principal Solutions Engineer, Akamai

William Mao, Vice President, Global Media Rights Consulting, Octagon

Adam Neuman, Chief of Staff, Strategy and Operations & Deputy General Counsel, Big Ten Conference

„Übeltäter können sich beträchtlich auf die Margen von Sportorganisationen wie Medienunternehmen auswirken“, so Bolden. „Ich freue mich, an dieser Diskussion mit angesehenen Branchenvertretern teilnehmen zu dürfen, die Teilnehmern des StreamTV Sport Summit ein besseres Verständnis der neuesten Piraterie-Bedrohungen sowie der Techniken zum eigenen Schutz vermitteln soll.“

Melden Sie sich hier für die Veranstaltung an.

Über Verimatrix

Verimatrix (Euronext Paris: VMX) bietet kundenfreundliche Sicherheitslösungen für die moderne vernetzte Welt. Wir schützen digitale Inhalte, Anwendungen und Geräte mit intuitiver, personenorientierter und reibungsloser Sicherheit. Führende Marken verlassen sich auf Verimatrix, um wichtige Assets zu schützen - von Premium-Filmen und Sport-Live-Streaming über vertrauliche Finanz- und Gesundheitsdaten bis hin zu geschäftskritischen Mobilanwendungen. Wir bieten die vertrauenswürdigen Verbindungen, die unsere Kunden benötigen, um Millionen von Verbrauchern auf der ganzen Welt überzeugende Inhalte und Erlebnisse bereitzustellen. Verimatrix ermöglicht Partnern kürzere Markteinführungszeiten, einfache Skalierung, den Schutz wertvoller Einkommensquellen und die Sicherung neuer Geschäfte. Nähere Informationen sind verfügbar unter www.verimatrix.com.

