China-Kracher XIAOMI - Kurz vor Ausbruchbewegung

Xiaomi Corp. - WKN: A2JNY1 - ISIN: KYG9830T1067 - Kurs: 3,245 € (L&S)

Xiaomi ist ein chinesischer Elektronik-Hersteller. Das Unternehmen wurde 2010 von Lei Jun gegründet und gehört zu den größten Smartphone-Herstellern in China. Die Aktie bewegt sich in einem intakten mittelfristigen Aufwärtstrend, innerhalb dessen das Kursgeschehen seit 4. Januar dieses Jahres auspendelt. Diese Pendelbewegung, diese Korrekturbewegung, ist technisch bullisch strukturiert. Es handelt sich um einen bullischen Keil, aus dem der Kurs seit 4 Handelstagen regelkonform nach oben ansteigt. Heute zum Ende der Woche scheitert das Kursgeschehen dabei, eine charttechnische Barriere bei 3,30 EUR zu überwinden. Die technische Ausgangsbasis ist gut. Steigt Xiaomi überzeugend über 3,3 EUR an, aktiviert das ein kurz- bis mittelfristiges Kaufsignal mit Projektionsziel 4,10 EUR. Spekulativ!

Viele Ansagen gehen auf und erweisen sich als richtig. Es gibt aber auch Ansagen, die nicht aufgehen. Gegen solche "Rohrkrepierer" gilt es sich als aktiver Anleger zu wappnen. a) Wenn man besagte Aktie gar nicht handelt, trägt man kein Risiko. Klar. b) Man stellt sein persönliches Risiko über die POSITIONSGRÖßE ein. Über die Size. Je kleiner die Position, desto geringer Ihr Risiko. Natürlich auch Ihr möglicher Gewinn. Profi-Händler sondieren immer erst das mögliche Risiko, dann erst den möglichen Gewinn pro Trade. Frischlinge im Geschäft machen es genau anders herum.

