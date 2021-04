Chinas Exporte wachsen um fast ein Drittel

Peking (Reuters) - Die chinesischen Exporte sind im März wegen der weltweit anziehenden Nachfrage um fast ein Drittel gestiegen.

Sie legten um 30,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum zu, wie das Statistikamt am Dienstag in Peking mitteilte. Allerdings wurden damit die Erwartungen von Experten verfehlt. Von Reuters befragte Ökonomen hatten sogar mit einem Plus von 35,5 Prozent gerechnet, nach einem Rekordzuwachs von 154,9 Prozent im Februar.

"Die starke Auslandsnachfrage wird wahrscheinlich auch im zweiten Quartal anhalten, da sich die Weltwirtschaft weiter erholt", sagte Ökonom Nie Wen vom Finanzhaus Hwabao Trust. "Aber mit der Beschleunigung der globalen Impfanstrengungen werden die Industriebranchen in anderen Ländern auch allmählich wieder anlaufen." Dann bleibe abzuwarten, ob die Volksrepublik ihre hohen Wachstumsraten halten könne.

Die nach den USA zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt wird nach Prognose der Industriestaaten-Organisation OECD in diesem Jahr um kräftige 7,8 Prozent wachsen, nachdem sie 2020 trotz Corona-Krise als einziges großes Land ein Plus geschafft hatte. Der Exportweltmeister profitiert in der Corona-Pandemie von der starken Nachfrage nach seinen Produkten - von medizinischer Ausrüstung bis zu Computern für das Homeoffice.

Von der guten Konjunktur ihres wichtigsten Handelspartnern profitiert auch die deutsche Wirtschaft. Ihre Ausfuhren in die Volksrepublik wuchsen allein im Februar um 25,7 Prozent zum Vorjahresmonat auf 8,5 Milliarden Euro.