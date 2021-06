Cisco Systems – Auffällig stark!

Cisco Systems präsentieren sich zum Ende dieser Handelswoche auffällig stark und tendieren auf einem 18-Monats-Hoch. Sollte die Kauflaune der Anleger weiter anhalten, könnte sogar eine Rallyebeschleunigung zu den Verlaufshochs aus 2019 bevorstehen Wertpapiere des Netzwerkausrüsterspräsentieren sich zum Ende dieser Handelswoche auffällig stark und tendieren auf einem 18-Monats-Hoch. Sollte die Kauflaune der Anleger weiter anhalten, könnte sogar eine Rallyebeschleunigung zu den Verlaufshochs aus 2019 bevorstehen

Insgesamt kann Cisco Systems seit den Tiefs aus März 2020 auf eine intakte Aufwärtsbewegung zurückblicken, diese brachte Kursgewinne an rund 55,00 US-Dollar hervor. Allerdings begrenzt den Aufschwung in diesem Jahr eine untergeordnete Trendlinie, an derer Cisco der Zeit notiert. Sollte diese jedoch mit einem dynamischen Kursanstieg wegfallen, würde sich aller Wahrscheinlichkeit nach besagte Rallyebeschleunigung zu den Hochs aus 2019 einstellen können und hervorragende Chancen auf der Long-Seite bieten.

Spannender Kursbereich

Noch ist kein nachhaltiger Anstieg über die untergeordnete Trendlinie verlaufend um 55,10 US-Dollar gelungen, sollte sich ein derartiges Szenario jedoch einstellen, könnte es rasch in Richtung 56,27 US-Dollar aufwärtsgehen, darüber würden schließlich die Hochs aus der zweiten Jahreshälfte 2019 bei 58,26 US-Dollar für ein Long-Szenario in den unmittelbaren Fokus der Händler rücken. Noch aber könnte es am aktuellen Kursniveau zu einem Pullback kommen, Unterstützung findet Cisco Systems in diesem Fall bei 54,00 US-Dollar, darunter um 52,90 US-Dollar. Ein Bruch des 50-Tage-Durchschnitts verlaufend bei 52,11 US-Dollar dürfte allerdings zu empfindlichen Verlusten zurück auf die mittelfristige Unterstützung um 50,00 US-Dollar führen.

Widerstände: 55,03; 56,33; 56,89; 57,50; 58,09; 58,26 US-Dollar

US-Dollar Unterstützungen: 55,08; 53,97; 53,43; 52,11; 51,46; 50,00 US-Dollar

Cisco Systems in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 23.06.2020 – 10.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Cisco Systems in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 06.06.2019 – 10.06.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US17275R1023

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Put Optionsschein auf Cisco Systems für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

