Citi ist mit der Einführung von „Real-Time Liquidity Sharing“ wegweisend beim Liquiditätsmanagement

- Durch die Nutzung von Intraday-Liquidität in Echtzeit hilft die neueste Lösung von Citi ihren Kunden bei der Verbesserung des Liquiditäts- und Working-Capital-Managements

- Einführung in sechs Märkten im asiatisch-pazifischen Raum, denen weitere folgen werden

Citi meldet die Einführung und Implementierung der neuen weltweiten Lösung Real-Time Liquidity Sharing, um dem dringenden Bedürfnis von Unternehmen nach Efferzienzgewinnen bei Liquidität und Working Capital Rechnung zu tragen.

Die neue, weltweit einheitliche Plattform wird als Teil der Produktsuite für Liquiditätsoptimierung von Citi in sechs Ländern und Jurisdiktionen des asiatisch-pazifischen Raums eingeführt: Australien, China, Hongkong, Neuseeland, Singapur und Taiwan. Weitere Regionen und Märkte sollen entsprechend der Kundennachfrage folgen.

Aufgrund der pandemiebedingten Telearbeit, raschen Veränderungen der Geschäftsmodelle und die daraus resultierende angespannte Liquidität ist der Bedarf an Effizienzgewinnen gestiegen. Als Reaktion auf den Bedarf der Kunden nach fortschrittlicher Technologie für das Liquiditätsmanagement entwickelt, werden Treasurer mit der neuesten Innovation von Citi in die Lage versetzt, die Intraday-Liquidität in Echtzeit zu verwalten.

Das Real-Time Liquidity Sharing von Citi ermöglicht Treasury-Teams die Mobilisierung von Liquidität sowie die Finanzierung von Intraday-Zahlungen für mehrere Konten und Entitäten in Echtzeit, ohne sich mit der physischen Finanzierung der Konten auseinandersetzen zu müssen. Auf diese Weise können Unternehmen ihr Working Capital maximieren, ohne dass manuelle Finanzierungen und Prognosen erforderlich sind. Das spart Arbeitsstunden und reduziert die Verwaltungskosten für eine externe und subsidiäre Kreditaufnahme.

Sandip Patil, Asia Pacific Head of Liquidity Management Services, Treasury and Trade Solutions, Citi, sagte: „Wir sind stolz auf unsere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Kunden bei der Bewertung von Marktbedingungen und Umsetzung digitaler Weiterentwicklungen, um gezielt Lösungen bereitzustellen. Mit der Einführung von Citi Real-Time Liquidity Sharing profitieren Kunden von Lösungen zur Echtzeitfinanzierung sogar in Situationen, in denen ihre Cashflow-Prognose möglicherweise nicht nach Plan läuft. Neben der Automatisierung im Treasury können wir den Kunden mit unserer neuen Lösung bei der Realisierung von echtem E-Commerce- und Echtzeit-Wachstumspotenzial helfen, indem wir integrierte Sofortzahlungen und Liquiditätslösungen rund um die Uhr ermöglichen.“

Stephen Randall, Global Head of Liquidity Management Services, Treasury and Trade Solutions, Citi, führte aus: „Mit der schnellen Entwicklung dieser neuesten Funktion in unserer Produktsuite für Liquiditätsoptimierung demonstrieren wir unseren Fokus auf Investitionen in digitale Innovationen, welche die sich wandelnden Bedürfnisse unserer Kunden in einer postpandemischen Welt unterstützen werden. Wir sind stolz, unseren Kunden als vertrauenswürdiger Berater und Partner für ihre Treasury-Anforderungen in einer Zeit zur Seite zu stehen, in der unerwartete Veränderungen auftreten und neue Technologien beschleunigt eingeführt werden.“

Die neueste Lösung von Citi wird Kunden bei der Leistungssteigerung in der postpandemischen Ära vor dem Hintergrund unvorhersehbarer und volatiler Marktbedingungen helfen. Ein effektives Cash-Management, das den Treasury- und Finanzabteilungen eine Anpassung und rasche Reaktion auf dynamische Geschäftsergebnisse ermöglicht, wird der Ansicht von Citi zufolge für das Überleben und den zukünftigen Erfolg von Unternehmen immer wichtiger.

Das nun vorgestellte Real-Time Liquidity Sharing von Citi ist eine von vielen innovativen Liquiditätslösungen, die in jüngster Zeit vom preisgekrönten Geschäftsbereich Liquidity Management* von Citi entwickelt und implementiert wurden, um die Produktsuite Cash Concentration zu erweitern und geografische Reichweite in den Märkten zu vergrößern.

Citi bietet branchenweit eines der umfassendsten Liquiditätsmanagement-Netzwerke, die mehr als 30.000 regionale und globale Liquiditätsstrukturen der Kunden unterstützen. Für weitere Informationen über die Vorteile und Verfügbarkeit der Tool-Suite für digitales Liquiditätsmanagement von Citi wenden Sie sich bitte an Ihren Citi-Vertreter.

*Citi wurde kürzlich vom Magazin Global Finance zum zweiten Mal in Folge zur weltweit besten Bank für Liquiditätsmanagement gekürt – die Meldung finden Sie unter diesem Link.

-Ende-

Über die Treasury and Trade Solutions von Citi

Die Treasury and Trade Solutions (TTS) von Citi bieten multinationalen Unternehmen, Finanzinstituten und dem öffentlichen Sektor auf der ganzen Welt eine integrierte Suite innovativer und individuelle Serviceleistungen für das Cash-Management und die Handelsfinanzierung und verhelfen den Kunden damit zum Erfolg. Auf der Grundlage des branchenweit größten firmeneigenen Netzwerks mit Banklizenzen in über 90 Ländern und global integrierten Technologieplattformen bieten die TTS die branchenweit umfassendste Lösungspalette für digital unterstütztes Treasury sowie Handels- und Liquiditätsmanagement und bleiben damit richtungsweisend in der Branche.

Über Citi

Citi, die führende globale Bank, verfügt über etwa 200 Millionen Kundenkonten und tätigt Geschäfte in über 160 Ländern und Regionen. Citi bietet Privatkunden, Unternehmen, Regierungen und Institutionen eine breite Vielfalt an Finanzprodukten und -dienstleistungen, darunter in den Bereichen Privatkundengeschäft und Kreditvergabe, Firmenkundengeschäft und Investmentbanking, Wertpapierhandel, Transaktionsdienste und Vermögensmanagement.

Weitere Informationen finden Sie unter www.citigroup.com | Twitter: @Citi | YouTube: www.youtube.com/citi| Blog: https://blog.citigroup.com/| Facebook: www.facebook.com/citi| LinkedIn: www.linkedin.com/company/citi

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210722005580/de/

Asien-Pazifik:

Harsha Jethnani

harsha.jethnani@citi.com