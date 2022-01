Coca-Cola & IIPR trennt als Dividendenaktien eine Menge: Beim KGV jedoch nur ein Wert von 2

Coca-Cola und Innovative Industrial Properties sind Dividendenaktien. Das ist eine wesentliche Gemeinsamkeit, die wir festhalten können. Als Real Estate Investment Trust im Cannabis-Segment und führender Getränkekonzern ist es das mit Gemeinsamkeiten jedoch bereits gewesen.

Wenn wir jetzt auf die fundamentale Bewertung blicken, so fällt uns jedoch auf: Die Aktien von Coca-Cola und Innovative Industrial Properties liegen ziemlich eng beieinander. Trotz der Unterschiede, trotz der Qualität und obwohl es ein unterschiedliches Wachstum gibt. Lass uns das im Folgenden einmal etwas näher ergründen.

Coca-Cola & IIPR: Beim KGV nur eine Differenz von 2?

Wenn wir die Bewertungen für das Jahr 2021 und eine gewisse Ungenauigkeit zulassen, so können wir sagen: Ja, beim Kurs-Gewinn-Verhältnis trennt die beiden Dividendenaktien bloß ein Wert von ca. 2. Coca-Cola kommt bei einem Aktienkurs von 61,50 US-Dollar (14.01.2022, maßgeblich für alle aktuellen Kurse und fundamentalen Kennzahlen) und einem rein rechnerischen Gewinn je Aktie von 2,15 US-Dollar auf einen Wert von ca. 28,6.

Innovative Industrial Properties wird nach einem signifikanten Abverkauf hingegen mit einem Aktienkurs von 209,88 US-Dollar bewertet. Bei zuletzt ausgewiesenen Funds from Operations je Aktie von 1,73 US-Dollar liegt das Kurs-FFO-Verhältnis derzeit bei ca. 30,3. Oder, anders ausgedrückt: Bei diesen wichtigen operativen Kennzahlen gibt es bloß eine Differenz von ca. 2.

Trotzdem sind die Geschäftsmodelle verschieden. Aber auch, was die Ausgangslagen von Coca-Cola und Innovative Industrial Properties angeht. Der junge, dynamische Real Estate Investment Trust steigert regelmäßig seine Funds from Operations je Aktie im mittleren zweistelligen Prozentbereich. Wohingegen der US-Getränkekonzern eher ein moderates Wachstum besitzt. Beziehungsweise in 2021 ein etwas rasanteres aufgrund des schwächeren Vorjahres. In einem von Inflation geprägten Marktumfeld ist es jedoch möglich, dass Coca-Cola seine Markenstärke ausspielt, um ein höheres, die Inflation ausgleichendes Wachstum zu erzielen.

Trotzdem: Bemerkenswert

Wie gesagt: Es gibt einige Ungenauigkeiten. Funds from Operations sind nicht das Gleiche wie der Gewinn. Auch ist der Betrachtungszeitraum ein wenig anders. Trotzdem: Coca-Cola und Innovative Industrial Properties ähneln sich derzeit. Oder sind sogar gleich: Die NASDAQ weist für beide Dividendenaktien Werte von 2,78 % aus, was ebenfalls eine spannende Gemeinsamkeit ist.

Es drängt sich für mich die Frage auf, ob Innovative Industrial Properties für seine Wachstumsqualitäten nicht eigentlich ein höheres Bewertungsmaß verdient hätte. Aber darüber kann jeder Investor ja für sich selbst einmal nachdenken. Interessant ist es jedenfalls, dass der US-amerikanische Cannabis-REIT in so vielerlei Hinsicht ähnlich bewertet ist wie die Aktie von Coca-Cola.

Der Artikel Coca-Cola & IIPR trennt als Dividendenaktien eine Menge: Beim KGV jedoch nur ein Wert von 2 ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Vincent besitzt Aktien von Coca-Cola und Innovative Industrial Properties. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Innovative Industrial Properties.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images