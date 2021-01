com.on Der Börsenpodcast: Geht es jetzt richtig abwärts? – Angriff auf Hedgefonds verunsichert zusätzlich! Tesla, Apple, AMC und Varta unter der Lupe

Es war keine besonders schöne Woche an den Märkten. Nicht nur der Dax gab in den vergangenen 5 Handelstagen über 3 Prozent ab, auch die großen US-Indizes sackten in dem gleichen Rahmen ab. Lediglich Aktien mit einer hohen Short-Quote waren gefragt. Während der MDax zum Beispiel um fast 2 Prozent nachgab, konnte Varta und Evotec zweistellig zulegen. Damit ist klar, die Anleger suchen die nächste GameStop und träumen von einem ähnlichen Kurssprung.

AMC, Nokia und eine Achterbahnfahrt auf Allzeithoch

Nach der Kursexplosion bei GameStop ist klar: Jeder will bei der nächsten „Rakete“ mit an Bord sein. AMC, der Kinobetreiber, könnte sie schon gewesen sein. Die Aktie hat auch einen riesigen Kurssprung hingelegt. Dabei sind die Kinos weiterhin geschlossen und es sieht auch nicht nach einer Besserung aus. Eine hohe Shortquote reicht aber diese Woche für enorme Kurssprünge.

So auch bei Nokia. Alle Sorgenkinder der vergangenen Zeit scheinen zu den Überfliegern am Aktienmarkt zu werden – ohne Nachrichten, ohne Aussicht auf Besserung, ohne neue Fantasie. Bei Varta ist die Ausgangslage zwar anderes, aber einen richtigen Grund, warum das Papier nach einer Achterbahnfahrt im neuen Jahr auf einmal auf ein neues Allzeithoch zieht, gibt es auch nicht. Dieser Kurskapriolen scheinen den „großen Playern“ am Markt nicht zu gefallen und sie scheinen sich auf breiter Front ein wenig zurückzuziehen.

Das Experten-Duo Andreas Lipkow, Finanzstratege bei der comdirect und Markus Weingran, Redaktionsleiter bei onvista, hat sich in der neuen Folge von com.on die wichtigsten Themen der Börsenwoche zur Brust genommen.

# WallStreetBets zwingt Hedgefonds in die Knie - gut oder schlecht für die Märkte?

# Schrecksekunde zu Wochenmitte oder sind die Märkte angeschlagen?

# Fed macht nichts - Anleger zu Recht enttäuscht

Der zweite Teil des Börsenpodcasts gehört wie gewohnt den Zuhörern. Unter comon@onvista.de können Sie ihre Fragen an Markus Weingran und Andreas Lipkow stellen. Diese Fragen haben die beiden Experten in der heutigen Folge für Sie beantwortet:

# Tesla: Ausblick etwas vage - ist die Luft raus aus der Aktie?

# Varta: Aktie fährt seit Jahresbeginn Achterbahn - Wo ist die Endstation?

# American Airlines: Verlust niedriger als erwartet - gutes Zeichen?

# Apple: Rekordzahlen, aber Aktie gibt nach - Chance?

# Diageo: Zahlen besser als erwartet - noch Luft nach oben?

onvista: GE / ITM Power / Facebook

comdirect: Nokia/ AMC / Linde

