com.on Der Börsenpodcast: Notenbanken und Regierungen fahren immer größere Geschütze auf – Wann sehen wir eine Wirkung an den Finanzmärkten?

Die Notenbanken und Regierungen haben sich auf ein extremes Vorgehen verständigt, um Wirtschaft und Konzerne unter die Arme zu greifen. Mit der zunehmenden Beschleunigung der Coronavirusinfektionen und den gleichzeitigen Kursrückgängen an den internationalen Aktienmärkten bemühen sich Regierungen und Notenbanken verstärkt, dem realwirtschaftlichen Show Down entgegentreten zu können. Ob dies gelingen wird und was die wichtigen Voraussetzungen dafür sind, erfahren Sie in der neuen Podcast Folge von com.on mit Markus Weingran und Andreas Lipkow.

Viel Spaß beim Anhören!