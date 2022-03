Compugroup will Gesundheitsdaten-Analysten Insight Health kaufen

KOBLENZ (dpa-AFX) - Der Softwareanbieter Compugroup will die Insight Health Gruppe kaufen. Der Preis für den Spezialisten für Analysen von Gesundheitsdaten liege bei 61 bis 63 Millionen Euro, teilte der im MDax notierte Konzern am Freitag in Koblenz mit. Der genaue Kaufpreis sei von der künftigen Entwicklung abhängig. Mit der Übernahme will sich der Konzern stärker auf die Auswertung von Gesundheitsdaten fokussieren. 2021 setzte die Insight Health Gruppe rund 36 Millionen Euro um.

Die Behörden müssen der Transaktion noch zustimmen. Mit dem Vollzug werde im Lauf der kommenden Monate gerechnet, hieß es. Die Aktie reagierte auf die Übernahme nicht. Sie legte weiter um rund fünf Prozent zu./ngu/jha/