Computerspieleplattform Roblox mit 30 Mrd Dollar bewertet

Miami (Reuters) - Die Computerspieleplattform Roblox hat vor ihrer geplanten Direktplatzierung an der Börse frisches Geld bei Investoren eingesammelt.

Insgesamt hätten sich Kapitalgeber - darunter Altimeter Capital und Dragoneer Investment - mit rund 520 Millionen Dollar beteiligt, teilte der US-Konzern aus Kalifornien in der Nacht zu Donnerstag mit, der dadurch mit nahezu 30 Milliarden Dollar bewertet wird. Bei der letzten Finanzierungsrunde vor weniger als einem Jahr waren es lediglich vier Milliarden Dollar gewesen.

Mit der Direktplatzierung tritt Roblox in die Fußstapfen des Musikstreaminganbieters Spotify und der Datenanalysefirma Palantir. Im Gegensatz zum herkömmlichen Börsengang werden keine neuen Aktien ausgegeben, sondern in den Handel kommen die Papiere, die bestehende Aktionäre verkaufen. Ursprünglich hatte Roblox einen herkömmlichen Börsengang angepeilt, diese Pläne zum Jahresende aber an den Nagel gehängt. Roblox gehört zu den beliebtesten Spieleplattformen unter Kindern. Auf ihr können Nutzer eigene Spiele erschaffen und zusammen mit anderen ausprobieren, aber einfach auch das vorhandene Angebot nutzen. In der Coronakrise hat das Unternehmen viele neue Kunden gewonnen.