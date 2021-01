Coty meldet Konsolidierung des Duftherstellungsbetriebs und geplante Schließung des Unternehmensstandorts in Köln, Deutschland

Coty Inc. (NYSE:COTY), eines der weltweit führenden Unternehmen der Beauty-Branche, gab heute die geplante Schließung eines seiner Produktionsstandorte in Köln (Deutschland) bekannt. Die Schließung erfolgt zu einem Zeitpunkt, wenn Coty den globalen Duftherstellungsbetrieb konsolidiert.

Am Standort in Köln sind derzeit rund 300 Mitarbeiter beschäftigt und wird eine Vielzahl an Parfümerieprodukten hergestellt. Die Schließung erfolgt phasenweise. Ihr geht der Abschluss aller entsprechender Rechtsverfahren voraus und sie wird voraussichtlich im Sommer 2022 abgeschlossen sein.

Richard Jones, Chief Global Supply Chain und R&D Officer bei Coty, sagte:

„Wir haben diese schwierige Entscheidung zur Konsolidierung unserer Duftproduktionskapazität getroffen, um die Effizienz unserer Geschäftsabläufe zu verbessern. Coty ist der Weltmarktführer im Bereich der Duftstoffproduktion. Unser Netzwerk produzierte in den letzten Jahren Überkapazitäten und die beträchtlichen Auswirkungen von COVID-19 haben die Notwendigkeit beschleunigt, Maßnahmen zu ergreifen. Diese Verschiebung wird die Verbesserung der Unausgewogenheit unserer Wettbewerbsfähigkeit angehen und sicherstellen, dass wir das Potenzial unserer Dimensionierung und der verbleibenden Produktionsstandorte vollständig ausschöpfen. Dies ist ein harter und notwendiger Teil des Transformationsprozesses von Coty: der Aufbau eines stärkeren, schlankeren und fokussierteren Geschäfts, das auf lange Sicht gut positioniert sein wird.”

Wolfgang Reissner, Coty Vice President Operations EMEA und General Manager HFC Prestige Manufacturing Cologne Germany GmbH, fügte hinzu: „Wir wissen es zu würdigen, dass dies eine sehr herausfordernde Zeit für unsere betroffenen Mitarbeiter in Köln sein wird. Unsere Priorität liegt nun auf einer engen Zusammenarbeit mit Mitarbeitervertretern im Zuge des ausführlichen Zeitplans und bei der Prozessabwicklung für die Mitarbeiter sowie im Rahmen der Schließung des Unternehmensstandorts.”

Coty wird seine anderen Duftproduktionsstandorte im Rahmen seiner sich entwickelnden operativen Vorgehensweise anpassen. Zusätzlich zur Vermeidung von Überkapazitäten werden die Veränderungen voraussichtlich für jährliche Nettoeinsparungen für das Unternehmen sorgen.

Im letzten Jahr kündigte Coty eine weitreichende Strategie für das Unternehmen an, um die Rückkehr zu ertragreichem Wachstum, die Reduzierung der Nettoverschuldung, die Rationalisierung des Betriebs und langfristige finanzielle Herausforderungen anzugehen. Dieser Ansatz umfasst die Zielsetzung einer Nettoreduzierung von Kosten in Höhe von 600 Mio. $ bis zum Ende des Geschäftsjahres 2023 und die Bereitstellung eines kosteneffizienteren und integrierteren Geschäftsbetriebs. Mithilfe einer Lierferkettenoptimierung bei Fertigung, Vertrieb und Nachfrageplanung, die zu einer Kosteneinsparung von über 20% der zum Ziel gesetzten 600 Mio. $ führen, zeigen die heutigen Ankündigungen einen notwendigen Schritt auf bei der Verwirklichung der Zielsetzung des Unternehmens.

Coty berichtete von großen Fortschritten bei den Kostenreduzierungszielen im Hinblick auf die Erträge im Verlauf des ersten Quartals: Verwirklichung von rund 80 Mio. $ Einsparungen im ersten Quartal gegenüber einer Zielsetzung von mehr als 200 Mio. $ bis zum Ende des Geschäftsjahres 2021.

