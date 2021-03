Coupang: Südkoreanisches Amazon legt starkes Börsen-Debüt hin – zwei Investment-Stars sind mit an Bord

Der südkoreanische Onlineversandhändler Coupang hat gestern an der New Yorker Börse ein starkes Debüt gefeiert. Der Kurs hat sich nach der Handelseröffnung schnell vom ursprünglich angesetzten Ausgabepreis von 35 Dollar auf 62 Dollar fast verdoppelt und ist mit einem Schlusskurs von 49 Dollar immer noch weit über der Ausgabemarke aus dem Handel gegangen.

Coupang mit Sitz in Seoul zählt zu den größten E-Commerce-Unternehmen des Landes. Mit 12 Milliarden US-Dollar (9,9 Milliarden Euro) verdoppelte der Konzern im vergangenen Jahr nahezu seinen Umsatz. Trotz besserer Geschäfte schreibt Coupang aber weiter rote Zahlen. 2020 stand unter dem Strich ein Verlust von 474,9 Millionen Dollar. Im Jahr zuvor war der Verlust etwa ein Drittel höher ausgefallen.

Das Potenzial wird jedoch als groß angesehen. Südkoreas E-Commerce-Markt ist der fünftgrößte der Welt und auf dem besten Weg, bis 2021 der drittgrößte zu sein, nur noch hinter China und den USA. Coupang ist Marktführer, größter Wegbereiter und Disruptor in der Branche in Südkorea. Viele Marktbeobachter vergleichen das Unternehmen dabei mit dem westlichen Pendant Amazon.

Einer der größten Investoren ist bekannterweise der japanische Investmentfonds Softbank, ein Drittel des Unternehmens gehört dem VisionFund. Wie nun bekannt geworden ist, wurde Coupang auch von den beiden Investoren-Legenden Stanley Druckenmiller und Bill Ackman frühzeitig unterstützt. Laut US-Medien sind beide Milliardäre bereits seit mehreren Jahren in das Unternehmen investiert.

Coupang hat mit seinen Börseneinnahmen von 4,6 Milliarden Dollar das bisher größte IPO des Jahres in den USA hingelegt. 130 Millionen Aktien sind an den Mann gebracht worden. der VisionFund von Softbank begründete sein Investment damit, dass man bei Coupang Ähnlichkeiten zu Amazon sehe, jedoch mit anderen Nuancen, da das Unternehmen auch weitere Dienstleistungen wie Lieferdienste, Streaming und mehr anbietet.

onvista-Redaktion

Titelfoto: kenary820 / Shutterstock

