Covestro: Aktie stemmt sich gegen schwachen Gesamtmarkt – Chartbild sieht vielversprechend aus

Papiere von Covestro heben sich heute entgegen eines schwachen Gesamtmarktes an die Spitze des Dax. Die Papiere des Kunststoffkonzerns zogen zuletzt um 1,42 Prozent auf 55,70 Euro an und setzten sich damit klar vom 21-Tage-Durchschnitt nach oben ab. Dieser beschreibt den kurzfristigen Trend. Seit Mitte Juni wird der Kurs von der 200-Tage-Linie gestützt, die ein Maß für die langfristige Entwicklung der Aktien ist.

Indes testen die Covestro-Anteilsscheine aktuell erneut die 100-Tage-Linie, die sich bereits seit Anfang Juli als hartnäckiger Widerstand erweist. Seit Mitte März bewegen sich die Papiere des Kunststoffkonzerns in einer recht engen Spanne zwischen gut 51 und rund 60 Euro, während der Dax in diesem Zeitraum einen klaren Aufwärtstrend ausgebildet hat.

In das positive Bild passte, dass die deutsche Chemie-Industrie die Corona-Krise bereits hinter sich gelassen hat und schwungvoll aus der Krise gekommen ist. Im zweiten Quartal konnte die Branche nach Angaben ihres Verbandes VCI an den guten Jahresstart anknüpfen und steuert auf ein Rekordjahr zu.

onvista-Redaktion: Auf lange Sicht bleibt die neue Firmenstruktur eine fundamentale Chance für Covestro. Mit Wirkung zum ersten Juli hatten die Leverkusener ihre Konzernorganisation neu aufgestellt. Die nun sieben operativen Geschäftseinheiten werden in zwei Geschäftsbereichen zusammengefasst: Performance-Materialien sowie das Spezialitätengeschäft.

Als Investmentstory am interessantesten dürfte dabei das Spezialgeschäft sein, denn hier hat Covestro nun unter anderem einen Fuß im 3D-Druck in der Tür. Langfristig könnte der Konzern durch seine Zukäufe in diesem Bereich sogar zum Marktführer für 3D-Druck-Materialien werden. Das 3D-Druck-Segment ist zwar noch in einem frühen Stadium, doch die Serienfertigung in verschiedensten Bereichen rückt immer näher – und genau hier liegt für Covestro als Zulieferer eine große Chance. Das Wachstumspotenzial ist enorm. Langfristig einsteigen.

