COVESTRO - Nach Prognoseerhöhung wieder ein Rallykandidat?

Covestro AG - WKN: 606214 - ISIN: DE0006062144 - Kurs: 57,900 € (XETRA)

Covestro erhöht die Prognose für 2021 und sieht ein Ebitda von 2,2-2,7 Milliarden Euro (bisher 1,7-22 Mrd). Mengenwachstum im Kerngeschäft weiter bei 10-15 Prozent, Free Cashflow bei 1,3-1,8 Milliarden (bisher 0,9-1,4 Mrd). Quelle: Guidants News https://news.guidants.com

Die Meldung von Dienstag Abend sorgte im gestrigen Handel bei der Aktie von Covestro zunächst für einen Kurssprung um fast 3 %, wurde im Handelsverlauf aber wieder sukzessive abverkauft. Nach einer Rally von über 150 % seit dem März 2020 ist den Anlegern seit dem Hoch von Anfang März dieses Jahres bei 63,28 EUR der Verkaufsknopf anscheinend näher und der Wert in einer Korrektur befindlich. Diese führte zum Bruch einer steilen mehrmonatigen Aufwärtstrendlinie und einem Angriff auf die Unterstützung bei 53,64 EUR.

Erholung auf wackeligen Beinen

Knapp unter der 53.64 EUR-Marke startete Ende März eine Erholung, die bislang andauert und jetzt auf den Widerstandsbereich um 60,00 EUR trifft. Sollte die Prognoseerhöhung dieser Woche doch noch zu einem Ausbruch über diese Zone führen, wäre ein Angriff auf 63,28 EUR die Folge. Darüber könnte die Aktie von Covestro sogar schon bis 65,00 EUR klettern.

Sollte sich dagegen der gestrige Bärenkonter mit Abgaben unter 56,50 EUR fortsetzen, wäre bereits mit einem Ende der Erholungsphase zu rechnen. Unter 55,78 EUR wäre dies dann eingeleitet und zunächst ein Rückfall auf 53,64 EUR die Folge.

Sollte die Marke erneut durchbrochen werden, wäre dies ein Signal dafür, dass die Abwärtswelle seit dem Jahreshoch fortgesetzt wird. Die Ziele einer solchen übergeordneten Korrektur lägen dann bei 48,18 und 45,50 EUR.

Covestro Chartanalyse (Tageschart)

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)