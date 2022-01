Das neue Jahr 2022 ist mit großen Schritten anmarschiert. Auch wenn der Bitcoin, Ethereum & Co. nicht gerade optimal in den Januar gestartet ist, stellt das keinerlei Anlass zum Kopf in den Sand stecken dar. Die Entwicklungen in der Industrie laufen auf Hochtouren. Gerade die Themen Web 3.0, NFTs, Metaverse, Play2Earn & Metamask sind in den letzten Monaten omnipräsent geworden.

Mit diesen neuen Entwicklungen gehen auch zahlreiche lukrative Opportunitäten für...

The post Cryptoticker Premium für 1 EUR / Tag testen! Bitcoin Kurs-Prognosen, Metaverse, NFTs uvm. appeared first on CryptoTicker.

Weiterlesen