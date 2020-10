CTS EVENTIM - Die Bären übernehmen wieder

CTS Eventim AG & Co. KGaA - WKN: 547030 - ISIN: DE0005470306 - Kurs: 38,540 € (XETRA)

Hinter den Kulissen arbeitet die Bundesregierung bereits am nächsten Lockdown, wenn auch nur in einer "leichteren" Form als noch im ersten Quartal. Wie es aussieht, sollen Theater, Opern und Konzerthäuser aber wieder geschlossen werden. Unterhaltungsveranstaltungen werden wohl abgesagt. War das Jahr für den Ticketanbieter CTS Eventim bis dato schon eine Katastrophe, kann das Unternehmen 2020 nun voraussichtlich endgültig abhaken.

Dennoch präsentierte sich die Aktie über Monate hinweg sehr stabil. Das mag fundamental durchaus überraschen. Charttechnisch verlief das Ganze in geregelten Bahnen, siehe auch diese Analyse. Der von mir anschließend erwartete Test des Coronacrashtiefs kam aber nicht zustande. Die Bullen rissen in letzter Sekunde noch einmal das Ruder herum und der Wert stieg ausgehend von einer Abwärtstrendlinie im August wieder deutlich an.

Heute rauscht die Aktie unter die Tiefs der letzten Wochen bei 40,74 EUR und löst auf diese Weise ein Verkaufssignal aus. Das Ausbruchsniveau bei 36,70 EUR stellt nun eine Unterstützung dar, an der die Verkaufswelle stoppen könnte. Bleibt eine Stabilisierung allerdings aus, drohen weitere Verluste bis auf 31,36 EUR.

Anleger, die eine Spekulation auf ein mögliches Comeback im Jahr 2021 planen, sollten einen Anstieg über 45,12 EUR abwarten. Erst dann wäre der Weg in einem ersten Schritt in Richtung 50,50 EUR frei.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. EUR 1,44 0,39 0,77 Ergebnis je Aktie in EUR 1,38 -0,37 0,42 Gewinnwachstum - - KGV 28 - 92 KUV 2,6 9,6 4,8 PEG - neg. Dividende je Aktie in EUR 0,69 0,00 0,17 Dividendenrendite 1,78 % 0,00 % 0,44 % *e = erwartet

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)