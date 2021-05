D.R. HORTON - Aktie nach Rücksetzer wieder interessant

D.R. Horton wurde bereits im Jahr 1978 gegründet und operiert in 29 US-Bundesstaaten. Seit 2002 ist das Unternehmen nach Volumen gerechnet der größte Häuserbauer in den USA. Zu den Marken des Konzerns zählen neben D.R. Horton auch Express Homes, Freedom Homes und Emerald Homes. Die Pricerange der angebotenen Häuser beträgt 150.000 bis 1.000.000 USD. D.R. Horton besitzt aber auch eine Finanzsparte, welche Versicherungen oder Hypotheken vertreibt.

Analysten rechnen in diesem Jahr mit einem Umsatz- und Gewinnsprung auf 27,2 Mrd. USD und 10,54 USD je Aktie. Dieses Wachstum dürfte 2022 deutlich nachlassen. Die KGVs der Aktie liegen bei überschaubaren 9 und 8.

Aus charttechnischer Sicht verläuft der Wert seit Januar in einem lupenreinen Aufwärtstrend. Die Überhitzung, sichtbar an dem wiederholten Anschlagen an der oberen Kanalbegrenzung Ende April und Anfang Mai, ist inzwischen abgebaut. Im Bereich des EMA50 stabilisiert sich der Wert. Kurzfristig ist eine Fortsetzung der Erholung bis zum Zwischenhoch bei 96,63 USD denkbar, wo die Verkäufer noch einmal gegenhalten könnten. Ein Ausbruch über diese Marke aktiviert eine kleine Trendumkehr, die im Idealfall eine neue Aufwärtsbewegung bis an das Allzeithoch bei 106,89 USD nach sich ziehen sollte.

Neben dem Tief bei 89,04 USD bietet auch die untere Kanalbegrenzung seit Januar Unterstützung. Erst ein Bruch dieser Supports würde Verkaufssignale aussenden, womit sich strategische Absicherungen unterhalb dieser Marken anbieten.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 20,31 27,21 31,96 Ergebnis je Aktie in USD 6,41 10,54 11,86 KGV 15 9 8 Dividende je Aktie in USD 0,70 0,80 0,88 Dividendenrendite 0,75 % 0,85 % 0,94 % *e = erwartet

D.R.-Horton-Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)