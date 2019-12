Daimler - Wann startet die nächste Kaufwelle?

Wann startet die nächste Kaufwelle? Die Basis für weitere Kursgewinne in der Daimler-Aktie ist mittelfristig vorhanden. Die Bullen müssen diese Basis nur nutzen. Die Probleme der deutschen Automobilbranche in den letzten Jahren dürften jedem bekannt sein, selbst man sich nicht mit dem Thema Börse und Co beschäftigt. Für Anleger waren dies schwierige Jahre, auch für Daimler-Aktionäre. In der Spitze der Krise lag die Aktie fast 60 % unter ihrem Allzeithoch. An diese Zeit dürfte man sich noch relativ gut erinnern, denn das Tief bei 40,31 EUR ist gerade einmal erst ein paar Wochen her.Auf langfristige Sicht sollte allein diese Tatsache ausreichen, um der Aktie ein zumindest kritisches Umfeld zuzugestehen. In diesem aber konnte sich das Chartbild zumindest seit Sommer deutlich verbessern. Den Bullen gelang es oberhalb von 40 EUR eine inverse Schulter-Kopf-Schulter-Formation auszubilden, die Mitte Oktober vollendet wurde. An das damalige Kaufsignal gab es in der letzten Woche einen testenden Pullback. Bei 48 EUR schalteten sich die Käufer wieder ein, womit die Aktie kurzfristige Stabilisierungstendenzen zeigt. Weiterlesen