DANAHER - Zahlen zum Ausstieg nutzen?

Danaher Corp. - WKN: 866197 - ISIN: US2358511028 - Kurs: 266,770 $ (NYSE)

Das Technologieunternehmen Danaher Corp gab heute vorbörslich Zahlen bekannt. Diese fallen gut aus. Das Unternehmen verdiente im letzten Quartal 2,69 USD je Aktie und übertraf die durchschnittliche Erwartung der Analysten damit um 0,21 USD. Der Umsatz lag bei 8,1 Mrd. USD und damit 0,28 Mrd. USD über der Schätzung. Im vorbörslichen Handel reagiert der Wert mit einem leichten Anstieg auf diese Zahlen. Nach einem gestrigen Schlusskurs von 266,77 USD an der NYSE wird die Aktie aktuell bei 267,93 USD getaxt (Stand 13:53 Uhr).

Die Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 10. September 2021 bildete sie ihr aktuelles Allzeithoch bei 333,96 USD aus. Anschließend kam es zu einer Topbildung in Form eines Doppeltops. Dieses wurde am 21. Januar 2022 mit dem Fall unter die Nackenlinie bei 282,51 USD vollendet. Aus dieser Formation ergibt sich ein rechnerisches Kursziel bei 238,99 USD.

In diesem Bereich verläuft aktuell eine ehemalige obere Pullbacklinie. Diese begrenzte die Rally seit März 2009 lange Zeit und wurde erst im Juli 2020 durchbrochen. Sie sollte jetzt eine wichtige Unterstützung darstellen.

Jetzt shorten?

Das Chartbild der Danaher-Aktie ist auf Sicht von einigen Tagen bis wenigen Wochen angeschlagen. Allerdings ist die Aktie für einen Short kurzfristig schon zu weit gefallen. Die aktuellen Zahlen könnten allerdings zu einer kurzfristigen Erholung in Richtung der Nackenlinie des Doppeltops bei 282,51 USD führen. Dort könnte der Wert wieder nach unten drehen und in Richtung 238,99 USD abfallen.

Damit sich das Chartbild verbessert, müsste die Aktie den EMA 200 bei aktuell 289,39 USD überwinden. Gelingt ein solcher Ausbruch, dann wäre eine Rally in Richtung 303,92 USD und an das Allzeithoch möglich.

Fazit: Zwar kann es kurzfristig zu einer Erholung kommen, aber danach droht ein weiterer Abverkauf in Richtung 238,99 USD. Erst dann könnten sich wieder Chancen für mittel-langfristig orientierte Anleger ergeben.

Zusätzlich lesenswert:

DAX am Mittag - Es ist und bleibt anstrengend!

DEUTSCHE TELEKOM - Aktie in Lauerstellung

E-Commerce-Aktie jetzt auf Kaufniveau?

Alles sofort verfügbar in Godmode PLUS: Exklusive und brandaktuelle Tradingsetups und Investmentideen, KnowHow-Artikel, Makroviews und fundamentales Research. Ab 9 Euro pro Monat. Jetzt Godmode PLUS testen!

Danaher Corp.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)