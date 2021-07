Das 3D-LiDAR von Quanergy hilft Müllverbrennungsanlage in China, den Recyclingprozess zu optimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren

Die LiDAR-basierte IoT-Lösung bietet eine 3D-Modellierung von Müllhalden, um den Recyclingprozess zu optimieren und gleichzeitig die Umweltauswirkungen der Anlage zu reduzieren.



LiDAR-Daten ermöglichen eine Lösung zur Messung der Abfalldichte, um die Müllverbrennung zu priorisieren.



Die LiDAR-Sensoren von Quanergy zeichnen sich durch branchenführende Genauigkeit und 3D-Punktwolkendichte aus.



Quanergy Systems, Inc., ein führender Anbieter von OPA-basierten Solid-State-LiDAR-Sensoren und intelligenten 3D-Lösungen für die Automobilindustrie und das Internet der Dinge, gab heute den Einsatz eines neuen intelligenten LiDAR-Systems bekannt, das den Betrieb einer Müllverbrennungsanlage in China automatisiert, um die Prozesseffizienz zu gewährleisten und die negativen Umweltauswirkungen zu minimieren.

Quanergy’s 3D LiDAR Helps Waste Incineration Plant Optimize Recycling Process and Reduce Environmental Impact in China (Graphic: Business Wire)

In Zusammenarbeit mit der Hunan University, einer der besten Forschungsuniversitäten Chinas, und Hunan Qiaokang Bridge Health Intelligent Technology für Puxiang Bioenergy wurden die hochpräzisen 3D-LiDAR-Sensoren der M-Serie von Quanergy eingesetzt, um die Oberfläche der Abfallhaufen in der Müllverbrennungsanlage zu scannen und ein 3D-Punktwolkenbild zu erstellen, mit dem das Volumen des Abfalls genau berechnet werden kann. Die LiDAR-Lösung von Quanergy zeichnet sich durch eine in der Branche führende Präzision aus, da sie eine Winkelauflösung von 0,033 Grad und eine Punktwolkendichte von bis zu 1,3 Millionen Punkten pro Sekunde bietet.

Anhand der genauen Volumendaten kann die Entsorgungsanlage die Dichte des Abfalls abschätzen und eine Schätzlogik zur Bestimmung des Brennwerts anwenden. Beispielsweise ist trockener Abfall weniger dicht und hat einen höheren Heizwert als feuchter Abfall. Mit diesen umfangreichen und präzisen 3D-Daten kann die Recyclinganlage jetzt der Verbrennung von trockenen Brennstoffen mit hohem Heizwert Vorrang gewähren, während nassen Abfällen mehr Zeit zum Trocknen gegeben wird. Dies verbessert die Gesamteffizienz und reduziert die CO2-Emissionen.

„Die Daten der LiDAR-Sensoren von Quanergy ermöglichen es uns, digitale Datensätze zu generieren, die wir dann zur Optimierung und Skalierung des Abfallrecyclingprozesses für eine ganze Stadt und darüber hinaus verwenden können“, sagte Professor Xiaogang Zhang, stellvertretender Dekan der Fakultät für Elektro- und Informationstechnik der Hunan University. „Als leistungsstarke industrielle IoT-Anwendung bieten die Daten der Sensoren von Quanergy auch Einblicke in den Kraftwerksbetrieb, um die Energiemenge zu überwachen, zu messen und zu prognostizieren, die aus der Müllverbrennung gewonnen werden kann.“

„Vor LiDAR gab es keine Möglichkeit, das Volumen und die Dichte des Abfalls genau zu messen, beides entscheidende Datenpunkte für eine genaue Brennwertschätzung“, so Enzo Signore, CMO bei Quanergy. „3D-LiDAR ermöglicht eindeutige und wertvolle Einblicke, die in der 2D-Welt bisher unzugänglich waren, was nicht nur die betriebliche Effizienz verbessert, sondern auch die Luft durch die Reduzierung von Emissionen sauberer und gesünder macht.“

Zusätzlich zu ihrer Genauigkeit sind die 3D-LiDAR-Sensoren von Quanergy auch unter den schwierigen Bedingungen in der Verbrennungsanlage stabil und zuverlässig und bieten eine mittlere störungsfreie Betriebszeit (Mean Time between Failure, MTBF) von über 60.000 Stunden. Die Sensoren können in jeder Umgebung eingesetzt werden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich, und liefern unabhängig von den Lichtverhältnissen der Umgebung eine zuverlässige Leistungsfähigkeit. Darüber hinaus lässt sich die Lösung leicht skalieren, was ihren Wert für die Stadt weiter erhöht.

Im Juni schloss Quanergy eine verbindliche Vereinbarung über den Zusammenschluss mit CITIC Capital Acquisition Corp. (NYSE:CCAC) („CCAC“). Nach Abschluss der Transaktion wird das zusammengeführte Unternehmen den Namen Quanergy Systems, Inc. tragen und voraussichtlich an der New Yorker Börse (NYSE) unter dem Tickersymbol „QNGY“ notiert sein. Der Abschluss der Transaktion wird für das vierte Quartal 2021 erwartet, vorbehaltlich der Erfüllung der üblichen Abschlussbedingungen.

Über Quanergy:

Quanergy ist ein im Silicon Valley ansässiges Technologieunternehmen, das erschwingliche, intelligente LiDAR- und 3D-Erkennungstechnologien auf den Markt bringt. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, leistungsstarke und erschwingliche Smart-LiDAR-Lösungen für Automobil- und IoT-Anwendungen zu entwickeln, um die Erlebnisse und die Sicherheit der Menschen zu verbessern. Quanergy hat den einzigen echten 100%-Solid-State-CMOS-LiDAR-Sensor entwickelt, der auf der Optical-Phased-Array-Technologie (OPA) basiert, um die Massenproduktion von kostengünstigen und höchst zuverlässigen 3D-LiDAR-Lösungen zu ermöglichen. Unternehmen können dank der intelligenten LiDAR-Lösungen von Quanergy ihre Betriebsabläufe in einer Vielzahl von Bereichen wie der Industrieautomation, der physischen Sicherheit, Smart-City- und Smart-Space-Konzepten uvm. durch fortschrittliche 3D-Einsichten in Echtzeit optimieren. Mehr als 350 Kunden auf der ganzen Welt setzen die Lösungen von Quanergy ein. Für weitere Informationen besuchen Sie uns bitte unter www.quanergy.com.

