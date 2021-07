Das im März 2018 gestartete Fruits Eco-Blockchain Project (nachfolgend „Fruits“) steuert auf neue Projektphasen zu

Am 6. Juli 2021 wurde Fruits (FRTS) auf ProBit Global börsennotiert (Stand 6. Juli 2021, Coinmarketcap Exchange Ranking: 27), einer der führenden Kryptobörsen.

Außerdem startete Fruits am 11. Juli 2021 offiziell die überarbeitete Version der offiziellen Website und veröffentlichte eine Informationsschrift.

Fruits verfolgt weiterhin sprunghaftes Wachstum und Entwicklung.

https://www.fruitsc.org/

[Über Fruits]

Es verwendet einen sog. PoC (Proof-of-Capacity)-Konsens-Algorithmus – eine Methode zum Mining nach Zufallsprinzip.

3 wesentliche Merkmale von Fruits PoC

Niedriger Stromverbrauch Zahlungsabwicklung in Hochgeschwindigkeit Hoher Sicherheitsstandard

Realisierung einer Öko-Blockchain mit Schwerpunkt Energieersparnis, die weltweit Beachtung findet.

Ziel von Fruits ist die Schaffung eines Mechanismus, um Bemühungen zur Umsetzung der Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu unterstützen – dazu werden die Eigenschaften von PoC-Technologie genutzt.

Ob Sie gemeinnützige Interessen verfolgen oder nicht, unsere Gesellschaft entsteht durch zwischenmenschliche Verbindungen. Fruits hat das Ziel, eine Token-Wirtschaft zu schaffen, in der Konsum über die Blockchain mit Gemeinnützigkeit verknüpft wird.

Fruits wird auf die Schaffung eines umwelt- und menschenfreundlichen Blockchain-Geschäfts abzielen, damit jede Person die Chance auf finanzielle Unabhängigkeit und Glück hat.

