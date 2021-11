Das Thanksgiving-Phänomen: S&P 500® in Feierlaune - Zertifikate Aktuell vom 23.11.2021

Replaced by the video

An der Börse hat sich das Thanksgiving-Phänomen wahrnehmen lassen. Anlass dafür ist wie der Name schon ahnen lässt der Feiertag in den USA. Was aber genau dahinter steckt und warum der S&P 500® besonders davon profitiert, verrät Christian Köker.Außerdem stellt er einen Open End-Turbo-Optionsschein auf den S&P 500® vor. Der macht die Investition in den US-Index nämlich besonders attraktiv. Köker erklärt warum und geht dabei auf Chancen und mögliche Risiken für Anleger ein. Zum Abschluss erklärt er, für wen sich das Produkt hervorragend eignet und was bei einer Investition beachtet werden sollte. #boerse #hebelprodukte #hsbc►Weitere Infos: https://grp.hsbc/6054Jcox0►Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise inkl. Werbe- und Lizenzhinweise unter https://grp.hsbc/6055JcoxF

Abonnieren Sie auch den YouTube Kanal von HSBC ZERTIFIKATE und erhalten Sie ganz bequem eine Benachrichtigung, wenn neue Analysen und Handelsideen für Sie bereit stehen.