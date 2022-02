DAX am Mittwoch ohne klare Richtung, Rheinmetall nach Zahlen, Delivery Hero Vola, TUI und Lufthansa

Replaced by the video

Der DAX startete heute erneut sehr stark in den Handel und übersprang zwischenzeitlich die 15.500er-Region. Dies ist die Mitte der Range, die wir in den letzten Monaten ausgebildet hatten und dort liegt auch der mittelfristige Abwärtstrend verankert. Dies war am Ende ein zu hohes Momentum auf der Oberseite, welches nach 10.30 Uhr direkt korrigiert wurde. Aktuell stehen wir wieder unter 15.400 Punkten und beobachten die noch immer angespannte Lage in der Ukraine.

Ein Wert, der damit eng verbunden ist, ist Rheinmetall. Als Produzent u.a. auch für Waffensysteme, stehen mögliche Aufträge bevor. Nicht unbedingt wegen der Russland-Debatte, sondern auch vor dem Hintergrund einer veralteten Technik in der Bundeswehr.

Mit unserem Händler Björn sprechen wir zudem über die hohe Vola bei Delivery Hero und die Reisebranche. Recht solide steigen TUI, United Airlines und die TUI in den letzten Tagen an und markieren neue Mehr-Wochenhochs. Was steckt dahinter?

Mit dem Blick auf die kommenden Quartalszahlen und Wirtschaftstermine runden wir die Berichterstattung ab.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag.

