DAX: Anleger auf der Flucht

So euphorisch sich die Aktionäre noch am ersten Handelstag dieses Jahres gezeigt hatten, so schnell ist die Stimmung wegen des Angriffs auf einen ranghohen General und Chef der Elitetruppe Al-Kuds Soleimani durch die USA an den Börsen umgeschlagen. Damit erreicht der Konflikt zwischen Washington und Teheran eine neue Eskalationsstufe.

Gestern noch hatte es nach einer nahtlosen Fortsetzung des starken Börsenjahres 2019 ausgesehen. Heute nehmen Anleger fleißig Gewinne mit und verursachten beim heimischen Leitindex DAX einen Kurssturz von zur Stunde 1,37 Prozent oder 183 Punkten.

Das Barometer verlor gleich zu Handelsbeginn mehr als 100 Punkte und weitete seine Verluste intraday auf 13.120 Punkte aus. Schwer zu sagen, wo ein tragfähiger Boden gefunden wird, zumal die Iraner Vergeltung angekündigt haben und sich der Konflikt weiter aufschaukeln könnte. Zweifelsfrei stehen sichere Häfen wie Gold und Bundesanleihen derzeit hoch im Kurs - Rohöl notierte zeitweise auf dem höchsten Stand seit Mitte September um 69 + X US-Dollar.

Potenzielle Auffangnetze für den DAX sind am EMA 50 (blaue Linie) bei 13.060 Punkten anzutreffen, darunter bei glatt 13.000 Zählern und auf dem Niveau von 12.880 Punkten. Für eine überraschende Kehrtwende könnte lediglich ein Anstieg des Barometers über das Niveau von 13.425 Punkten sorgen. Solange dieses Szenario nicht eintritt, bleibt der Index anfällig für weitere Verluste.

Weitere Wirtschaftsdaten werden lediglich noch aus den USA erwartet, ab 16:00 Uhr geht es mit dem ISM-Einkaufsmanagerindex für das verarbeitende Gewerbe aus Dezember weiter, zeitgleich werden US-Bauausgaben aus November vorgestellt. Um 16:30 Uhr folgen die wöchentlichen Rohöllagerbestände, gefolgt vom DoE-Erdgaslagerhaltungsbericht. Um 20:00 Uhr wird das Protokoll der letzten geldpolitischen Notenbanksitzung veröffentlicht, wie jede Woche am Freitag folgt um 21:30 Uhr noch der Commitments of Traders (COT) Report.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 13.200 // 13.300 // 13.425 // 13.500 // 13.517 // 13.572 Unterstützungen: 13.150 // 13.062 // 13.300 // 12.880 // 12.800 // 12.757

