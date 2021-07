DAX - Bedrohlicher Abverkauf

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.202,85 Pkt (XETRA)

Es läuft heute wie am Schnürchen für die Bären: Zunächst wurde die Aufwärtstrendlinie seit Ende März gebrochen und das Verkaufssignal mit einem bärischen Rücklauf punktgenau bestätigt. Dann werden auch noch die Tiefs der letzten Wochen unterschritten und damit auch ein bärisches Doppeltop aktiviert. Das übergeordnete Chartbild dazu hat der Kollege Thomas May in seiner heutigen Analyse bereits beleuchtet. Der Wochenstart fällt also katastrophal aus - zumindest aus Sicht der investierten Anleger. Blicken wir nun auf den Stundenchart, wo sich der Abverkauf seit der Mittagsauktion wieder spürbar beschleunigt.

Aktien ab jetzt uninteressant?

Zwar befinden wir uns nach wie vor im umsatzschwachen Sommerhandel, in dem einzelne Bewegungssequenzen nicht überbewertet werden sollten, doch ist die heutige Kursentwicklung an den europäischen Aktienmärkten zumindest ein Warnschuss vor den Bug der Bullen.

Sofern jetzt kein starkes, bullisches Reversal erfolgt, bleiben Aktienpositionierungen bis auf weiteres riskant oder sogar unattraktiv. Das frische vollendete Doppeltop könnte tatsächlich eine größere Abwärtskorrektur einleiten. Bei 15.103 und 14.961 bzw. 14.776 - 14.804 Punkten liegen jetzt die nächsten Auffangzonen auf der Unterseite.

Erholungen bis zu den Ausbruchsleveln bei 15.300 - 15.310 oder 15.406 Punkten würden die Situation zunächst nicht entscheidend verbessern. Erst eine Rückkehr über 15.480 würde wieder größere Chancen auf eine neue Rallybewegung eröffnen.

Fazit: Für kurzfristige Trader sind der DAX und allgemein Aktien ab jetzt weniger attraktiv, solange der DAX unterhalb von 15.480 Punkten notiert. Erholungen könnten Ausstiegschancen oder Chancen auf Absicherungen durch Short-Positionierungen bieten.

DAX-60 min

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)