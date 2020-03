DAX Future - Der Corona-Crash setzt sich fort

DAX Index Future - WKN: 846959 - ISIN: DE0008469594 - Kurs: 10.299,50 € (EUREX)

Seit 4 Wochen bricht der DAX Future ein. Nahezu direkt, der Future fällt wie ein Stein. Ein langfristig ausgerichteter Anleger, ein Investor, der sich eher langsam bewegt, ist schlagartig mit erheblich tieferen Kursen konfrontiert, während er noch überlegt in seinem Portfolio möglicherweise Anpassungen vorzunehmen. Hier ergibt sich ein klarer Vorteil für den aktiven Anleger, den Trader, der viel schneller die Schotten dicht macht. Ich habe die beiden Realdepots, deren Traders ich auf Guidants PROmax poste, vor dem Sell Off nahezu 100 % auf Cash gestellt.

Innerhalb von 4 Wochen hat der DAX Future 25 % an Wert verloren. Bisher sind keine Erholungstendenzen zu erkennen. Der Sell Off hat eine Verkaufslawine zum Abgehen gebracht. Morgen ist EZB Leitzinsentscheid. Die EZB wird sich stützend in den Markt reinstellen. Man muss sehen, ab wann die Maßnahmen an den Finanzmärkten Wirkung zeigen werden. Man darf nicht vergessen: Die Zinsen sind bereits niedrig, QE läuft, die US Notenbank hat bereits eine Notfallzinssenkung von 50 Basispunkten umgesetzt, dennoch fallen die Märkte.

