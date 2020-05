Dax gibt unter wachsender Anlegerskepsis nach – „Bären kommen aufs Parkett zurück“

Gut eine Stunde nach Handelsbeginn hat der Dax seinen ungemütlichen Handelsauftakt ein wenig eingefangen und notiert derzeit noch 1,8 Prozent im Minus bei 10.630 Punkten. Belastet von der Furcht vor einer zweiten Infektionswelle in der Coronavirus-Pandemie haben die Anleger, nachdem die Märkte in den vergangenen Tagen bereits stagniert waren, heute vermehrt Werte abgestoßen. Alle Dax-Titel notieren derzeit im Minus. „Die Bären kommen auf das Parkett zurück“, schrieb Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners. „Die Skepsis nimmt wieder zu.“ Immer mehr Anleger schlössen sich der Meinung an, dass die Kurse zu weit gelaufen seien. Ohne eine V-förmige Erholung der Wirtschaft ist das aktuelle Kursniveau Altmann zufolge nicht zu rechtfertigen.

Mit dem heutigen Kursrutsch droht der Dax auch unter seine 21-Tage-Trendlinie zu fallen und weiteres Momentum zu verlieren. In einer ersten Bewegung ist er bereits darunter getaucht.

„Die nächsten zwei Wochen dürften entscheidend sein, nachdem viele Länder ihre strengen Maßnahmen nun gelockert haben“, sagt Analyst Jochen Stanzl vom Online-Broker CMC Markets. „Grund genug für einen Großteil der Investoren, zunächst eine eher abwartende Haltung einzunehmen.“

Kopfzerbrechen bereiten Börsianern auch die wieder wachsenden Spannungen zwischen den USA und China. Die Regierung in Peking denkt offenbar über eine Nachverhandlung des Handelsabkommens mit den USA nach. US-Präsident Donald Trump hatte China zuletzt wegen der Coronavirus-Krise schwere Vorwürfe gemacht und auch Konsequenzen im Handelsstreit angedroht.

Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf die Industrieproduktion in der Euro-Zone und in Großbritannien. Dem Königreich droht Schätzungen zufolge die schlimmste Rezession seit 300 Jahren.

Darüber hinaus stehen erneut zahlreiche Firmenbilanzen auf dem Terminplan. Unter anderem öffnen die Commerzbank und der Internet-Anbieter United Internet ihre Bücher.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

