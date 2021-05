Dax höher erwartet - Stimmungsbarometer im Blick

Frankfurt (Reuters) - Vor dem verlängerten Pfingst-Wochenende wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Freitag höher starten.

Am Donnerstag hatte er in Reaktion auf vorangegangene Kursverluste 1,7 Prozent auf 15.370,26 Punkte zugelegt. Auch in den USA griffen die Investoren nach der jüngsten Talfahrt wieder bei Aktien zu.

Börsianern zufolge müssen sich Anleger jedoch weiterhin auf stark schwankende Kurse einstellen - Inflationssorgen und die Furcht vor einer vorzeitigen Straffung der Geldpolitik sorgen demnach weiter für Verunsicherung.

Am Vormittag stehen auf der Konjunkturseite die Stimmungsbarometer der deutschen und europäischen Einkaufsmanager im Fokus. Am Nachmittag folgt der Index für die Kauflaune der europäischen Verbraucher. Analysten sagen hier einen Anstieg auf minus 6,8 Punkte von minus 8,1 Zählern voraus.

Bei den Einzelwerten dürfte die Lufthansa ins Rampenlicht rücken. Knapp drei Monate nach dem Tod des Münchner Selfmade-Milliardärs Heinz Hermann Thiele haben sich seine Erben von gut der Hälfte ihres Lufthansa-Aktienpakets getrennt. Die Familiengesellschaft KB Holding erlöste mit dem Verkauf von 33 Millionen Lufthansa-Aktien am Donnerstagabend innerhalb weniger Stunden 323 Millionen Euro.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

15.370,26

Dax-Future

15.388,00

EuroStoxx50

3.999,91

EuroStoxx50-Future

4.003,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

34.084,15 +0,6 Prozent

Nasdaq

13.535,74 +1,8 Prozent

S&P 500

4.159,12 +1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

28.324,41 +0,8 Prozent

Shanghai

3.494,87 -0,3 Prozent

Hang Seng

28.448,42 +0,0 Prozent