DAX im Kampf um 14.000 Punkte: 3 Gründe, warum du diese DAX-Aktie mit fast 5 % Dividendenrendite im Auge behalten solltest!

Der DAX kämpft mit der Marke von 14.000 Punkte und so manche DAX-Aktie gleich mit um ihre runden Marken. Foolishe Investoren wittern jedoch günstige Chancen und die Möglichkeit, spannende Top-Aktien kaufen zu können, die man seit geraumer Zeit auf der Watchlist hat. Das ist für Einkommensinvestoren nicht anders.

Ich glaube, dass die DAX-Aktie der Münchener Rück jetzt einen näheren Blick verdient hat. Insbesondere der Kampf mit der 5 % Dividendenrendite ist einer, den ich mir näher ansehen würde. Vor allem, wenn der Aktienkurs diesen verliert, haben Dividendenjäger womöglich viel zu gewinnen.

DAX-Aktie mit fast 5 % Dividendenrendite: Fast!

Zunächst einmal zu den Basics und entsprechend zum ersten Grund, warum ausgerechnet die DAX-Aktie der Münchener Rück mit Blick auf die Dividende jetzt interessant ist. Gemessen an den 11 Euro Dividende, die das Management im Jahr 2022 auszahlen möchte, und dem Kampf um die Marke von 230 Euro liegt die Dividendenrendite bereits bei 4,78 %. Wenn der Aktienkurs auf unter 220 Euro fällt, erhalten wir rein rechnerisch 5 %.

Das ist zugegebenermaßen nicht mehr so weit entfernt. Aber insgesamt stimmt die Qualität jetzt bei der Dividende. Die Münchener Rück hat in diesem Jahr die Ausschüttungssumme je Aktie um über 12 % erhöht. Mit einem Verlauf von über 50 Jahren zumindest konstant gehaltener Ausschüttungen spricht eine Menge für ein wachsendes passives Einkommen. Vor allem, da das Management in den nächsten Jahren weiteres operatives und Dividendenwachstum in Aussicht gestellt hat.

Ein erster Grund für einen Kauf dürften daher unzweifelhaft die 5 % Dividendenrendite sein. Aber auch eher als initiale Marke. Wachstum ist ein zweiter Grund für die DAX-Aktie mitsamt der Gesamtbewertung.

Bewertung & Wachstum

Ein zweiter Grund, der jetzt für die DAX-Aktie spricht, ist außerdem die Gesamtbewertung für das Wachstumspotenzial. Zur Erinnerung: Das Management hat ein operatives Wachstum im mittleren einstelligen Bereich als Mindestmaß in Aussicht gestellt. Mit einem Ergebnis je Aktie von 20,93 Euro ist das im letzten Jahr auf bereinigter Basis und ohne COVID-19-Effekt gelungen.

Gemessen an einem Aktienkurs von 230 Euro liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Münchener Rück bei lediglich rund 11. Das ist vergleichsweise preiswert für das langfristig orientierte Potenzial sowie für das weitere moderate Wachstum. Gemäß der mittelfristigen Prognose bis zum Jahr 2024 könnte das Bewertungsmaß auf einen Wert von unter 10 fallen. Oder eben auf 10,5 im Jahr 2021, wenn der Aktienkurs auf 220 Euro mit 5 % Dividendenrendite fällt.

DAX-Aktie mit 5 % Dividendenrendite & mehr!

Wir haben bereits bei der DAX-Aktie gesehen, dass mehr als 5 % Dividendenrendite oder momentan 4,78 % möglich sind. Auch die fundamentale Bewertung ist schließlich preiswert. Außerdem besteht die Aussicht auf ein beständiges moderates Wachstum und weiteres Dividendenwachstum.

Das Mehr erstreckt sich jedoch auch noch auf Aktienrückkäufe. In diesem Jahr wird eine Milliarde Euro für den Rückkauf eigener Anteilsscheine ausgegeben. Da die gekaufte Anzahl gleichzeitig eingezogen wird, vergrößern sich konsequent die Besitzverhältnisse. Definitiv eine spannende Angelegenheit zu einer günstigen Bewertung. Vor allem, wenn die Münchener Rück wirklich auf 5 % Dividendenrendite kommen sollte.

Vincent besitzt Aktien der Münchener Rück. The Motley Fool besitzt keine der erwähnten Aktien.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images