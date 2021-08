DAX (intraday) - Wird das Finte Nummer zwei!?

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 15.789,09 Pkt (XETRA)

Der Dax macht es einem momentan nicht leicht. Im kurzfristigen Bereich gibt es fast täglich widersprüchliche Signale. Erst der Ausbruch über 15.800 Punkte, dann am Donnerstag der bärische Rückfall und heute attackieren die Bullen schon wieder den entscheidenden Widerstandsbereich um 15.800 Punkte. Damit findet das bärische Signal von gestern keinen direkten Anschluss und knapp 20 Minuten vor Handelsschluss notiert der Dax mit 15.796 Punkten sogar leicht im Plus.

Mit den heutigen Kursgewinnen bzw. den heute ausgebildeten Strukturen gewinnt ein Szenario zunehmend an Wahrscheinlichkeit, welches aus tradingtechnischer Sicht gar keinen Spaß macht. Nach dem bullischen Fehlausbruch könnte es aktuell auch einen bärischen Fehlausbruch bzw. ein bärisches Fehlsignal gegeben haben. Diese Szenario gewinnt zunehmend an Wahrscheinlichkeit, wenn die Bullen am Montag Kurse oberhalb von 15.800/875 Punkten etablieren können. Gelingt dies hingegen nicht, bleibt der Dax im Korrekturmodus und dürfte in der neuen Handelswoche in Richtung 15.500 Punkte und tiefer tendieren.

Fazit: die Bullen wehren sich gegen weiter fallende Notierungen. Aus diesem Grund ist bei direkten Shortpositionen Vorsicht geboten. Hier sollten kurzfristig fallenden Notierungen beispielsweise unter ein Vorstundentief abgewartet werden. Ein solches Signal dürfte heute, in den verbleibenden paar Minuten aber nicht mehr ausgelöst werden. Das müsste man auf Montag verschieben und dabei dürften die Kurse zuvor auch nicht nachhaltig über 15.800/75 Punkte ansteigen. Dann heißt es erneut, umzudenken.

DAX - Intraday

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Rene Berteit, Technischer Analyst und Coach)