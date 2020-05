Nachdem der Dax die vergangene, turbulente Woche am Freitag mit einem Plus geschlossen hatte, setzt er seinen Weg nach oben heute fort. Gut eine Stunde nach Handelsbeginn weist der Leitindex ein Plus von 2,9 Prozent vor und notiert bei etwa 10.770 Punkten. Damit nähert er sich langsam wieder der Marke von 11.000 Punkten – unter Analysten herrschen jedoch Zweifel, dass der Dax diese Marke wieder zurückerobern kann, zu groß sind weiterhin die Unsicherheiten am Markt.

Laut Robert Halver von der Baader Bank sind enttäuschende Gewinnzahlen und nebulöse Ausblicke im Rahmen der Berichtssaison fundamentale Handicaps für die Börsen. „Auch wiederholte massive Drohungen Trumps und seines Handelsberaters Navarro im transpazifischen Handelskonflikt sorgen für Verunsicherung.“Allerdings würden diese angesichts der bereits geschwächten US-Exportwirtschaftwohl eher keine Folgen haben. „Kursrücksetzer sind einzukalkulieren“, meint Halver. Dramatische Einbrüche seien dagegen nicht zu erwarten, wenn der Lockerungsprozess nicht stoppe oder gar umgekehrt werde.

Charttechnischer Befreiungsschlag noch weit entfernt

Laut Christian Henke von IG könnte sich auch die durch Covid-19 bedingte Geldflut der Notenbanken auf absehbarer Zeit zum Belastungsfaktor für die Finanzmärkte entwickeln. „Zuletzt wurde der Begriff Eurokrise 2.0 genannt.“Daher überrasche es nicht, dass der DAX weiterhin im Abwärtstrend sei, die jüngste Erholung stehe unmittelbar vor dem Ende.

„Charttechnisch besteht unterhalb der Unterstützung die Gefahr einer sogenannten W-Formation“, erklärt der Charttechniker. Dies würde bedeuten, dassder DAX mindestens das Tief von März bei 8.250 Punkten sehen könnte. Erst oberhalb des fallenden exponentiellen 200-Tage-Durchschnitts bei rund 11.700Punkten würde sich die Lage ein wenig entspannen. „An eine nachhaltige Besserung ist vorerst nicht zu denken. Die mittelfristigen Indikatoren signalisieren eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung.“

US-KGVs zu hoch

Markus Reinwand von der Helaba weist darauf hin, dass die Aktienbewertungen mit den höheren Kursen und gleichzeitig fallenden Gewinnerwartungen in den vergangenen Wochen wieder gestiegen sind. Besonders ausgeprägt sei das in den USA. „Dort hat das KGV des S&P 500 auch dank einer kräftigen Ausweitung der Fed-Bilanzsumme das ohnehin schon hohe Niveau vor Ausbruch der Pandemie überschritten.“

Reinwand fragt sich, ob sich die Unternehmensgewinne tatsächlich so schnell erholen konnten, um dies zu rechtfertigen und ob es bei der„Alternativlosigkeit“ von Aktien bleibe. „Auch die Historie zeigt, dass es trotz eines Mangels an Anlagealternativen zeitweilig zu Rücksetzern bei Aktien kommen kann.“

Gold als Indikator

Laut Analyst Christian Schmidt von der Helaba muss „in den kommenden Wochen davon ausgegangen werden, dass sich der Kampf zwischen den Bullen und Bären fortsetzen wird“. Aus technischer Sicht sei der Dax noch nicht über den Berg. Die Entwicklung des Goldpreises zeige, dass die Suche nach Sicherheit bei den Investoren noch immer anhält. Das Edelmetall ist mittlerweile so teuer wie letztmals 2012. Gold notiert heute mit einem Plus von 1 Prozent bei 1762 Dollar.

