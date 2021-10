DAX: Kein guter Cocktail

Nach einem etwas holprigen Start in die neue Handelswoche konnte der Deutsche Aktienindex DAX doch noch Boden gutmachen, allerdings ging das Barometer am Ende nahezu unverändert aus dem Handel. Der Fokus der Anleger dürfte in dieser Woche klar auf dem Start der US-Quartalsberichtsaison liegen, den für gewöhnlich Banken machen.

Weiterhin gestörte Lieferketten, explodierende Rohstoff- und Energiepreise sowie erste Anzeichen der Bank of England (BoE) für eine baldige Zinserhöhung belasteten die Märkte zuletzt sehr stark und schickten den Deutschen Aktienindex auf 14.818 Punkte abwärts. Zwar konnte der EMA 200 schlimmeres vorerst verhindern, allerdings bleibt das Chartbild in dieser Konstellation klar angeschlagen.

Das Führungsmitglied der britischen Notenbank, Michael Saunders, sagte am Wochenende, dass sich Haushalte angesichts des Inflationsdrucks auf eine deutlich frühere Zinserhöhung einstellen. Wird der EMA 200 durch den DAX erneut bärisch gekreuzt, könnte dies die Abwärtsrisiken in Richtung der Vorwochentiefs bei 14.818 Punkten erhöhen.

Noch aber besteht die Möglichkeit einer zwischengeschalteten Erholung, diese könnte in den Bereich von 15.300 Punkten und darüber an 14.400 Punkte und somit den sekundären Abwärtstrend aufwärts reichen.

Heute stehen eine ganze Reihe von Zahlen auf der Agenda, den Anfang hat Japan in der Nacht zum Dienstag mit Daten zur Kreditvergabe und den Erzeugerpreisen (CGPI) aus September gemacht. Deutschland berichtet ab 8:00 Uhr über die Großhandelspreise aus September, außerdem werden die Insolvenzen aus Juli vorgestellt.

Um 11:00 Uhr richtet sich der Fokus auf die ZEW-Konjunkturerwartungen für den laufenden Monat, zeitgleich wird die Prognose für Gesamteuropa veröffentlicht. Um 12:00 Uhr stehen erste Daten aus den USA mit dem NFIB Small Business Index per September auf der Agenda, die OECD veröffentlicht ihre Frühindikatoren per August zeitgleich. Um 14:55 Uhr geht es mit Redbook-Einzelhandelsumsätzen aus der Vorwoche weiter.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 15.248 // 15.357 // 15.453 // 15.500 // 15.517 // 15.704 Unterstützungen: 15.072 // 15.000 // 14.973 // 14.845 // 14.818 // 14.776

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.