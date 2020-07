Dax lässt die Woche ruhig ausklingen - Netflix-Aktie unter Druck

Während in Brüssel der EU-Sondergipfel tagt, verabschiedet sich der Dax eher ruhig ins Wochenende. Daimler kann zulegen dank robuster Zahlen. In den USA gibt es wenig Bewegungen an der Börse, allerdings sticht Netflix negativ heraus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, US64110L1061, DE0007100000, DE0007664039, DE0005140008, DE0007472060,