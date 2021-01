Dax legt nach Rücksetzer wieder zaghaft zu

Die Anleger am deutschen Aktienmarkt wagen sich vor den Lockdown-Entscheidungen in Deutschland und dem Machtwechsel in den USA wieder vorsichtig aufs Parkett. Der Dax hält sich leicht im Plus. Bei den Unternehmen stehen die Nebenwerte im Fokus.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, DE000A1TNUT7, DE0006231004,