Dax liebäugelt mit Ausbruch aus der Komfortzone

Nach überraschend guten Konjunkturdaten in den USA und einem neuen Rekord an der Wall Street liebäugelt auch der Dax mit einem Ausbruch. Dazu erholt sich die Wirtschaft in China deutlich und davon profitiert auch Daimler.

