DAX - Nach Adam Riese ist das ein bärischer Keil!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 10.318,52 Pkt (XETRA)

Die Kurserholung der vergangenen 5 Wochen ausgehend von der Unterstützung bei 8.700 Punkten hat sich in einem so genannten bärischen Keil abgespielt. Die Struktur, die Morphologie dieses Erholungstyps hat eine bärische, eine negative Implikation für das Kursgeschehen. Der Index läuft Gefahr aus dem bärischen Keil regelkonform nach unten auszubrechen. S. dünne, graue Prognosepfeile. Bärische Einschätzungen deute ich meist lediglich mit vorsichtigen Pfeilchen an. Meines Erachtens sind bärische Ansagen schwieriger zu erstellen als bullische.

Ich wünsche allen Erfolg an den Märkten. Bleiben Sie gesund und schützen Sie Ihr Kapital.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)