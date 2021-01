Dax schaltet einen Gang zurück - Rekorde in den USA

Am Tag nach dem reibungslosen Machtwechsel in den USA gehen die Anleger etwas vorsichtiger an den Aktienmarkt heran. Der Dax hat seine Gewinne im Tagesverlauf abgegeben. An der Wall Street purzeln dagegen weiter neue Rekorde im Zuge der Biden-Rally.

Zugehörige Wertpapiere: DE0008469008, US2605661048, DE000A2E4K43,