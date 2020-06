DAX: Schon wieder im Rallyemodus?

Der deutsche Leitindex konnte seine Gewinne aus Anfang dieser Woche im Dienstagshandel weiter ausbauen und eroberte dabei die Kursmarke von 12.300 Punkten zurück. Doch ist die Euphorie trotz der weiterhin angespannten Ausgangslage der Volkswirtschaften rund um den Erdball gerechtfertigt?

Eine Antwort darauf könnten die US-Indizes liefern, sowohl der Dow Jones als auch der S&P 500 Index haben im gestrigen Handel eine äußerst interessante charttechnische Formation hervorgebracht, die sich in Form einer Doji-Kerze direkt an der Unterkante der in der letzten Woche gerissene Kurslücke präsentiert. Für gewöhnlich stehen derartige Kursmuster für Unentschlossenheit unter den Marktteilnehmern, häufig kommt es nach einem ausgeprägten Doji zu einem Trendwechsel. Auffällig hierbei ist die Positionierung direkt an der Unterkante der kürzlich gerissenen Kurslücke.

Der Kursvorsprung des deutschen Leitindex DAX aus dem gestrigen Handel direkt an die eigene gerissene Kurslücke könnte sich als voreilige Entscheidung bullischer Marktteilnehmern erweisen. Sollte das Barometer unter das Niveau von 12.000 Punkten zurücksetzen, wären direkte Abschläge auf die aktuellen Wochentiefs bei 11.597 Zählern zu favorisieren, darunter müsste noch einmal die Unterstützung um 11.235 Punkten zum Zuge kommen. Spätestens um 10.100 Punkten dürfte aber eine Stabilisierung anstehen.

Sollten Marktteilnehmer die warnenden Signale hingegen ignorieren, wären oberhalb von 12.500 Zählern direkte Kursgewinne an die Junihochs von 12.913 Punkten möglich. Ein nachhaltiger Anstieg über diese markante und mittelfristig entscheidende Hürde wird zum gegebenen Zeitpunkt jedoch nicht favorisiert, darf aber grundsätzlich auch nicht ausgeschlossen werden. Falls es gelingt auch diese Hürde zu überrennen, würde Kurspotenzial an die Rekordhochs von 13.795 Punkten freigesetzt werden.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit Großbritanniens Verbraucher-, Erzeuger- (Output/Input) und Einzelhandelspreisen aus dem Monat Mai an. Interessanter dürften jedoch die europaweiten PKW-Neuzulassungen aus dem Monat Mai werden, diese stehen zeitgleich mit den britischen Daten an. Um 11:00 Uhr werden europaweite Verbraucherpreise aus Mai (endgültig) präsentiert, um 12:30 Uhr folgt der monatliche OPEC-Ölmarktbericht. Ab 13:00 Uhr stoßen die USA mit MBA-Hypothekenanträgen aus der Vorwoche hinzu, ab 14:30 Uhr folgen US-Baugenehmigungen sowie Baubeginne aus dem abgelaufenen Monat.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.434 // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 // 13.000 Unterstützungen: 12.132 // 12.000 // 11.752 // 11.624 // 11.575 // 11.488

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.