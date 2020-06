DAX: Technisch war alles klar!

Schon im Vorfeld hat sich der Crash vom Mittwoch an den Aktienmärkten durch technische Indikatoren und eine fragile Ausgangslage mehr als angedeutet. Es fehlte nur noch das Zünglein an der Waage, aus fundamentaler Sicht haben erneute Handelskonflikte der USA den entscheidenden Dolchstoß an den Märkten gesetzt.

Dabei geht es diesmal nicht um die Streitigkeiten zwischen den USA und China, sondern die wieder aufflammenden Reibereien zwischen den USA und der Europäischen Union. Das Land plant Zölle in vergleichsweise geringer Höhe von 3,1 Milliarden Dollar gegen die EU. Das ist noch keine Hausnummer, trotzdem bleibt die US-Regierung in derartigen Ausrastern im höchsten Maße unberechenbar. Wenn jetzt noch China nicht spuren sollte, dürften sich die USA praktisch mit dem Rest der Welt anlegen.

Ob diese Nachrichten die Börsen befeuern wird, ist höchst umstritten. Aus technischer Sicht befinden sich die US-amerikanischen Indizes bereits in einer technischen Korrektur, woraus nun tiefere Niveaus, als im Laufe dieses Monats aufgetreten zu erwarten sind. Rücksetzer auf 11.624 Punkte beim deutschen Leitindex kämen nicht unerwartet. Spätestens ab 10.250 Zählern dürfte jedoch das Käuferpotenzial spürbar zunehmen und für eine Gegenbewegung zur Oberseite sorgen.

Überraschend käme dagegen ein unverhoffter Kursanstieg über die entscheidende Triggermarke von 12.500 Punkten. In einem derartigen Szenario könnte kurzfristiges Aufwärtspotenzial zurück an die aktuellen Monatshochs bei 12.913 Punkten freigesetzt werden. Ob anschließend daraus nicht ein Doppelhoch hervorgeht, bleibt abzuwarten, aus fundamentaler Sicht wäre dies durchaus die wahrscheinlichste Option.

Erste Wirtschaftsdaten stehen in wenigen Minuten mit dem GfK-Konsumklimaindex für den Monat Juli an, zeitgleich werden der deutsche Häuserpreisindex für das erste Quartal sowie Aufträge im Bauhauptgewerbe aus dem Monat April vorgelegt. Zur Mittagsstunde meldet sich Großbritannien mit dem CBI-Index Einzelhandelsumsätze aus Juni zurück, ab 14:30 Uhr richtet sich der Fokus wieder auf die wöchentlichen Arbeitslosenhilfeanträge sowie frische Zahlen zum endgültigen BIP Q1. Darüber hinaus werden noch die Handelsbilanz für Waren sowie die Großhandelslagerbestände aus Mai (vorläufig) durchgegeben.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.132 // 12.272 // 12.500 // 12.617 // 12.763 // 12.880 Unterstützungen: 12.000 // 11.788 // 11.624 // 11.577 // 11.488 // 11.394

