DAX: Und jetzt wieder rauf?!

Die letzte größere Kursbewegung beim deutschen Leitindex war abwärts gerichtet, diese hielt exakt acht Tage an. So, wie sich das aktuelle Chartbild darstellt, folgt nun eine Gegenbewegung und damit eine unmittelbare Fortsetzung der seit drei Monaten anhaltenden Seitwärtsbewegung.

Unterstützung erhielt der DAX-Index nach einem finalen Ausverkauf am Donnerstag exakt an den Tiefständen aus September bei 12.341 Punkten und konnte intraday den 200-Tage-Durchschnitt wieder zurückerobern. Auch gelang es einen Tagesschlusskurs oberhalb des Widerstandes von 12.500 Punkten zu etablieren. Dies könnte am letzten Handelstag dieser Woche weiteres Kurspotenzial freisetzen, nächste Anlaufstelle dürfte nun der Bereich um 12.700 Punkten werden. Darüber wäre schließlich ein Anstieg an den 50-Tage-Durchschnitt bei derzeit 12.828 Punkten (leicht abfallen) zu favorisieren, allerdings nicht mehr in dieser Woche. Bis zu den US-Präsidentschaftswahlen sollte die Volatilität hoch bleiben und die Seitwärtsphase konsequent fortgesetzt werden.

Geht es allerdings nachhaltig und mindestens per Tagesschlusskurs unter 12.250 Punkte abwärts, drohen unmittelbare Abschläge auf 12.000 Punkte, darunter dürfte schließlich der mittelfristige Support um 11.624 Punkten zum Tragen kommen. Aber selbst dieses Szenario läge vollkommen im Rahmen der Erwartungen, die an eine Konsolidierung gesetzt werden. Vielleicht aber können sich die US-Politiker in letzter Sekunde auf ein zweites Konjunkturpaket einigen, was die Börsen entsprechend beflügeln würde. Dagegen spricht jedoch die deutlich gesunkene Anzahl an Arbeitslosenzahl in den USA.

Erste Wirtschaftsdaten hat Japan in der Nacht zum Freitag mit Verbraucherpreisen (Kernrate) per September und dem Einkaufsmanagerindex aus dem verarbeitenden Gewerbe per Oktober (vorläufig) veröffentlicht. In Deutschland geht es in wenigen Minuten mit Aufträgen im Bauhauptgewerbe per August (saisonbereinigt) los, zwischen 9:15 Uhr und 10:30 Uhr folgen die entsprechenden Einkaufsmanagerindizes aus dem verarbeitenden Gewerbe und Dienstleistungssektor Frankreichs, Deutschlands, der EWU und Großbritanniens. Erst am späten Nachmittag stoßen die USA mit weiteren Wirtschaftsnachrichten dazu.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 12.600 // 12.725 // 12.828 // 12.880 // 13.000 // 13.200 Unterstützungen: 12.442 // 12.342 // 12.253// 12.095 // 11.900 // 11.828

