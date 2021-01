Nachdem der Dax gestern seinen Rutsch nach unten abfangen konnte, steht der deutsche Leitindex auch heute wieder im Bann der Volatilität und musste zwischenzeitlich ein Minus von 1,3 Prozent verkraften. Nach den ersten Handelsstunden konnte er das Minus aber wiederum abschwächen und notiert derzeit mit einem Minus von 0,75 Prozent wieder über der Marke von 13.500 Punkten.

Tags zuvor war der Dax zeitweise bereits bis auf 13.310 Punkte abgesackt, schaffte es dann aber letztlich sogar knapp ins Plus. Auf Wochensicht liegt er bisher allerdings bereits anderthalb Prozent im Minus. Der MDax der mittelgroßen Werte sank am Freitag um 0,90 Prozent auf 31 178,41 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 verlor 1,1 Prozent.

„Die Börse ist zum Schauplatz einer Auseinandersetzung zwischen Leerverkäufern und Privatanlegern geworden“, sagte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. „Das Ergebnis davon sind riesige Schwankungen bei den betroffenen Einzeltiteln wie Gamestop.“ Hierzulande fielen diesbezüglich im Wochenverlauf vor allem Varta und Evotec auf.

Werbung Knock-Outs zum DAX Kurserwartung DAX-Index wird steigen DAX-Index wird fallen Höhe des Hebels 510152030 510152030 Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie hier. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

„Die Nervosität ist im gesamten Markt angekommen“, so Altmann. „Das, was wir gestern innerhalb weniger Stunden gesehen haben, ist sonst häufig die Handelsrange von ein oder zwei Wochen. Interessant wird heute, ob der Dax in der Range von gestern verharrt oder ob er diese noch einmal vergrößert.“

Zuletzt hatten Analysten der UBS weiteres Abwärtspotenzial für den Dax gesehen und als wichtige zu beobachtende Marke die exponentielle 200-Tagelinie bei etwa 12.830 Punkten genannt.

onvista/dpa-AFX

Titelfoto: Romolo Tavani / Shutterstock.com

Testsieger onvista bank: Kostenlose Depotführung, nur 5,- € Orderprovision und komfortables Webtrading! Mehr erfahren > > (Anzeige)