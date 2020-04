DAX vorbörslich im Aufwind

Trotz der rapide steigenden Infektions- und Todeszahlen in den USA konnten die Börsen zur Wochenmitte ein kleines Kursplus verbuchen, die Vorgaben für den deutschen Leitindex sehen am letzten Handelstag dieser Woche ebenfalls freundlich aus. Doch die Vielzahl an Unsicherheiten forciert weiterhin einen nervösen Handel und somit eine fortgesetzte Achterbahnfahrt an den Handelsplätzen rund um den Erdball.

Für den deutschen Leitindex dürfte es heute etwas fester in den Handel gehen, das Barometer wird vorbörslich und zur Stunde mit 10.430 Punkten taxiert. Ein Anstieg an die Marke von 10.500 Punkten ist daher sehr wahrscheinlich, ob die Höchststände vom Dienstag jedoch geknackt werden können, bleibt fraglich. Im Erfolgsfall könnte der DAX-Index dann in den Bereich des 50-Tage-Durchschnitts um 11.000 Punkten zulegen.

Allerdings muss an dieser Stelle weiterhin auf eine intakte Bärenmarktrally hingewiesen werden, die jederzeit und abrupt enden könnte. Unterhalb der Unterstützung von 10.100 Punkten wäre demnach ein Kursabschlag in Richtung 9.600 Punkte unausweichlich, womit die in dieser Woche gerissenen Kurslücken geschlossen werden sollten. Unterhalb von 9.000 Zählern dürfte sich das Chartbild weiter eintrüben und Abgaben in den Bereich der Jahrestiefs von 8.255 Punkten forcieren.

Ein Hinweis vorweg, in den USA herrscht am US-Anleihemarkt heute ein verkürzter Börsenhandel bis 20:00 Uhr. Erste Wirtschaftsdaten aus Deutschland kommen in wenigen Minuten mit Zahlen zum Handelsbilanzsaldo und der Exportrate aus dem Monat Februar auf den Tisch. Daran schließen sich eine Reihe britischer Daten zum Handelsbilanzsaldo, Industrieproduktion, Erzeugung im produzierenden Gewerbe, dem Dienstleistungsindex Zahlen zur Bauproduktion aus Februar und den monatlichen BIP per Februar an.

Zu 10:00 Uhr legt Italien Daten zur Industrieproduktion aus Februar vor, ab 13:30 Uhr steht das Protokoll der letzten EZB-Sitzung zum Abruf bereit. Ab 14:30 Uhr stoßen die USA mit Arbeitsmarktdaten aus der Vorwoche hinzu, gefolgt von Erzeugerpreisen aus dem Monat März. Im besonderen Fokus der Marktakteurin dürfte jedoch das erneute Treffen der OPEC+ Mitglieder und deren Beschlüsse bezüglich einer Ölförderkürzung stehen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 10.500 // 10.590 // 10.724 // 10.761 // 10.850 // 10.978 Unterstützungen: 10.279 // 10.100 // 10.000 // 9.955 // 9.841 // 9.686

