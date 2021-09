DAX weiter stark, Vola sinkt, Facebook mit Innovationen, Disney hat Probleme, General Mills zieht

Replaced by the video

Der DAX kann auch am Donnerstag mit weiteren Gewinnen aufwarten. Das Aktienbarometer klettert bis auf 15.670 Punkte und hat damit zum Montag einen Lauf von 650 Punkten gezeigt. Dabei kommt die Volatilität in Form des VDAX_new wieder deutlicher zurück. Wie dieser Zusammenhang zu werten ist, erfahren Sie in diesem Interview.

Zudem schauen wir auf Facebook und das weitere Vorgehen mit den Nutzerdaten. Einige "Prominente" sollten hierbei einen Status erhalten, der sie abhebt. Für alle Nutzer ist jedoch das Thema Datenschutz und individualisierte Werbung wichtig. Denn damit verdient Facebook sein Geld.

Unterhaltsam geht es bei Disney weiter. Allerdings etwas gebremst. Coronabedingt kommen im vierten Quartal weniger Highlights neu auf den Spielplan. Wie das zu bewerten ist, zeigt Ingmar Königshofen auf.

Dritter Aktienwert ist General Mills. Sie kennen womöglich einige Produkte und nun auch die Aktie und den Kursverlauf. Entsprechende Tradingideen werden ebenfalls mitgeliefert.

Kommen Sie bestens informiert mit TRADERS´ media GmbH und der LS Exchange durch den Handelstag und verpassen Sie nicht am Abend unser Webinar. "https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916321250346/WN_Qcr5et0xQZenmycbuAH9-w" target="_blank" rel= "nofollow">https://us02web.zoom.us/webinar/register/2916321250346/WN_Qcr5et0xQZenmycbuAH9-w

Risikohinweis: Den Analysen, Charts und Tabellen liegen Informationen zugrunde, welche die TRADERS´ media GmbH erarbeitet hat und die wir für vertrauenswürdig halten. Obwohl die TRADERS´ media GmbH sämtliche Angaben und Quellen für verlässlich hält, kann für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen keine Haftung übernommen werden. Insbesondere wird für Irrtum und versehentlich unrichtige Wiedergabe, insbesondere in Bezug auf Kurse und andere Zahlenangaben, jegliche Haftung ausgeschlossen. Die TRADERS´ media GmbH übernimmt keine Verpflichtung zur Richtigstellung etwa unzutreffender, unvollständiger oder überholter Informationen. Dieses Dokument dient lediglich der Information. Auf keinen Fall enthält es Angebote, Aufforderungen oder Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder anderen Finanzinstrumenten. Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen stellen keine "Finanzanalyse" im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes dar und genügen auch nicht den gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreingenommenheit der Finanzanalyse und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentlichung von Finanzanalysen. Sie können insbesondere von den der TRADERS´ media GmbH veröffentlichten Analysen von Finanzinstrumenten und ihrer Emittenten (Research) abweichen. Bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, sollten Sie Ihren Anlageberater konsultieren. Ausländische Rechtsordnungen können der Verbreitung dieses Dokuments widersprechen oder diese beschränken. Das Copyright für alle Beiträge liegt bei der TRADERS´ media GmbH. Alle Rechte vorbehalten. Vervielfältigung nur mit besonderer Genehmigung des Unternehmens.

Zugehörige Wertpapiere: iter stark, Vola sinkt, Facebook mit Innovationen, Disney hat Probleme, General Mills zieht