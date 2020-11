DAX - Wo bleibt die Jahresendrally ?!

DAX - WKN: 846900 - ISIN: DE0008469008 - Kurs: 13.260,31 Pkt (XETRA)

Der europäische Aktienmarkt scheint nach dem zweiten kleinen Corona Sell Off im Oktober und anschließender Erholung seit Tagen auf etwas zu warten. Bessere Coronafallzahlen ? Endlich das Finale der Brexitverhandlungen ? Die nächsten Leitzinsentscheide ? Der DAX will partout nicht überzeugend über die Barriere bei 13.236 Punkte drüberhüpfen. Ab heute Abend werden sich die Amerikaner in das verlängerte Wochenende (morgen ist Thanksgiving) verabschieden. Und ohne US Vorgaben wird es bis Ende der Woche schwierig für die Europäer.

Der deutsche Leitindex hat seit Mitte Oktober einen kleinen impulsiven V-Bottom ausgebildet, der den Index mittelfristig nach oben drückt.

Für den DAX lässt sich ein prozyklischer Buy Trigger definieren: 13.236 PunkteUnter dieser Preismarke kann der Index erst noch ein Weilchen seitwärts oszillieren. Steigt der DAX auf Tagesschlusskursbasis überzeugend über 13.236 Punkte an, aktiviert das ein Kaufsignal mit Zielprojektion 14.722 Punkte. Der Index steigt leicht über 13.236 Punkte, bisher aber nicht überzeugend!

Die bisherige Jahresbilanz der Indizes - Interessante Beobachtung

Zu den technischen Outperformern seit Jahresbeginn 2020 gehören 3 asiatische Indizes. Wer Corona eindämmen konnte, hatte weniger wirtschaftliche Schäden. Kospi200 (Korea), Shanghai Composite (Festlandchina), Nikkei225 (Japan) rangieren in dem Indexranking im oberen Bereich. Oben verlaufen die technisch stärksten Indizes. An erster Stelle der Nasdaq100, der seit Jahresbeginn um 37 % ansteigen konnte. Der Kospi200 kommt auf ein Plus von 19 % bislang. Der XETRA-DAX steht seit Jahresbeginn bei +0,25 %.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Harald Weygand, Head of Trading)