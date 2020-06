Deenova setzt mit dem Verkauf von sieben Robotern in Frankreich seine Expansion auf dem Markt für Apothekenautomatisierung fort

Deenova berichtete heute, dass die Marktdynamik im Jahr 2020 auch in Frankreich enorme Zuwächse verzeichnet. Deenova erhielt Aufträge für sieben neue Roboter, und zwar von Vinci Construction und dem französischen Wirtschafts- und Finanzministerium, von der Groupe Hospitalier de Haute-Saône in Vesoul sowie von der Adef Résidences Association Hopital Nord 92 Villeneuve-la-Garenne im Großraum Paris.

Loïc Bessin, Geschäftsführer von Deenova und Ecodex in Frankreich, erklärte dazu: „Ich freue mich, die unbestreitbare, dominierende internationale Expansion von Deenova im Jahr 2020 voranzubringen, und zwar diesmal in Frankreich mit den zentralisierten Einzeldosierungsrobotern und den dazugehörigen Produkten und Verbrauchsmaterialien von Deenova. Ich bin sehr stolz darauf, dass unser französisches Team den beispiellosen Erfolg von Deenova als Vorreiter im Bereich der Rückverfolgbarkeit von Apotheken-Einzeldosen fortsetzt, der bereits in Italien, Malta und Großbritannien zu verzeichnen ist. Es liegt unserem Unternehmen gewissermaßen im Blut, die maximale Rückverfolgbarkeit von Arzneimitteln, die absolute Sicherheit von Einzeldosen und eine höhere Verbrauchseffizienz zu gewährleisten. All dies führt zu einer erheblichen Senkung der Apothekenkosten, selbst in dieser tragischen und für die Wirtschaft sehr schwierigen Zeit von Covid-19“.

Christophe Jaffuel, International Business Development Director von Deenova, ergänzte: „Französische Apotheker setzen den europäischen Trend fort: Sie erkennen klar die Zuverlässigkeit und Überlegenheit der vollautomatischen Lösungen von Deenova, nicht nur für die Abgabe von Einzeldosen von Medikamenten, sondern auch für die Rückverfolgbarkeit von medizinischen Geräten. Der Grund dafür ist, dass diese Lösungen erhöhte Sicherheit für die Patienten gewährleisten, die Effizienz steigern und höhere Kosteneinsparungen ermöglichen. Was jedoch noch wichtiger ist: sie verschaffen dem Pflegepersonal mehr Zeit für die Betreuung der Patienten.“

Deenova ist unangefochten der führende Anbieter von kombinierten Robotik- und Automatisierungslösungen für die Rückverfolgbarkeit von Medikamenten und medizinischen Geräten (mithilfe von RFID) in Form geschlossener Prozesse im Gesundheitswesen zu jeder Zeit und an allen Orten. Die einzigartigen, voll integrierten Lösungen von Deenova tragen schon heute und stärker noch in Zukunft dazu bei, den steigenden Druck auf Gesundheitsversorger zu mildern: gleichzeitige Erhöhung der Patientensicherheit, Reduzierung von Therapiefehlern, Minimierung von Abfall und geringere Abzweigung kontrollierter Stoffe, Eindämmung der Kosten und Verringerung der wachsenden Kluft zwischen steigendem Patientenvolumen/Akuität und Knappheit medizinischen Personals. Deenova garantiert die Vereinfachung aller Prozesse im Hinblick auf die Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren medizinischen Geräten bzw. Einwegartikeln. Weitere Informationen zu den marktführenden Lösungen des Unternehmens finden Sie unter www.deenova.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20200604005404/de/

