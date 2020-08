Deichmann baut Filialnetz in Belgien aus

ESSEN (dpa-AFX) - Deutschlands größter Schuhhändler Deichmann baut sein Filialnetz in Belgien aus. Über seine niederländische Tochter van Haren übernimmt das Essener Unternehmen zum 1. Oktober 43 Filialen der Kette Brantano, wie Deichmann am Dienstag mitteilte. Nach der Eröffnung von 16 Filialen in den vergangenen drei Jahren sei dies ein wichtiger Fortschritt beim Ausbau des Filialnetzes in Belgien.

Die Einzelheiten der Übernahme werden nun noch genauer ausgearbeitet. Dabei werde auch geprüft, welche Mitarbeiter übernommen werden könnten. Van Haren betreibt in den Niederlanden 143 Geschäfte und ist seit 1985 Teil der Deichmann-Gruppe. Deichmann hat rund 43 000 Mitarbeiter und ist weltweit in 30 Ländern vertreten./hff/DP/eas