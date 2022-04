Delivery Hero: Aktie kräftig im Plus – 2023 soll es soweit sein! – Dax-Konzern will dann operativ plus machen

Mehr als 70 Prozent hat die Aktie des Essenslieferanten von ihren Allzeithoch nachgegeben. Heute geht es dagegen weiter in die Höhe – um die 10 Prozent. Der Dax-Konzern hat seinen Ausblick konkretisiert und geht davon aus schon im kommenden Jahr operativ schwarze Zahlen zu schreiben.

Der Lieferdienstleister Delivery Hero will 2023 erstmals auf Konzernebene im operativen Geschäft profitabel sein. Das um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) solle im kommenden Jahr positiv ausfallen, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Montagvormittag in Berlin mit. In dem Ausblick sei auch der neueste Zukauf Glovo aus Spanien inkludiert, der zuletzt für große Bauchschmerzen gesorgt hatte.

Für das laufende Jahr bestätigte Delivery Hero seinen bisherigen Ausblick von Mitte Februar. So sollen -1 bis -1,2 Prozent des Bruttowarenwertes (GMV) als operativer Verlust übrig bleiben (Ebitda/GMV-Marge). Das Management rechnet also weiter mit einem Verlustjahr. Der Negativbeitrag des Segmentes Integrated Verticals, zu dem auch Glovo zählt, soll nun mit -525 Millionen Euro etwas geringer ausfallen. Bislang hatte das Management bis zu -550 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

Aktie bleibt ein heißes Eisen

Die Papiere des einstigen Corona-Gewinners haben meiner Meinung nach ihre beste Zeit hinter sich. Die heutige Nachricht ist sicherlich positiv zu sehen, sollte aber auch nicht überbewertet werden. Beim Blick auf den Chart sollten Anleger nicht dem Irrglauben verfallen, dass der Kurs schnellt Richtung seines Allzeithochs läuft. Wenn die Aktie es überhaupt noch einmal knackt, dann dauert es Jahre. Meiner Ansicht nach ist die Aktie nur für kurzfristige Trades gut. Zu lange verlieben sollten sich niemand in das Papier. Daher sollten nur erfahrene Anleger mit starken Nerven sich an die Aktie rantrauen.

