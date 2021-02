Delivery Hero: Das war kein kluger Schachzug

Noch zu Beginn der Pandemie wurde Delivery Hero als Gewinner dieser Zeit gefeiert und konnte im Zuge dessen auf 145,40 Euro zulegen. Doch seit Anfang dieses Jahres hat sich die Aufwärtsdynamik sichtlich abgeschwächt, es herrscht ein intakter Abwärtstrend. Unglücklicherweise wurde mit dem heutigen Bruch der Unterstützung um 121,00 Euro eine fünfwellige Impulswelle etabliert, dies dürfte mittelfristig negative Auswirkungen auf den Kursverlauf des Wertpapiers nehmen. Nach derartigen Trendverläufen kommt es häufig zu einer Gegenreaktion, anschließend dürfte sich aber eine größere Verkaufswelle bei Delivery Hero anschließen.

Interessantes Kaufniveau

Der Kursrutsch von über vier Prozent zu Beginn des heutigen Handels hat das Wertpapier von Delivery Hero direkt an seine untere Trendkanalbegrenzung um 115,00 Euro abwärts geführt. Dies wäre durchaus ein Grund spekulativ auf der Long-Seite aktiv zu werden, nach Beendigung der nun zu favorisierenden Erholungsbewegung dürfte es aber weiter in den Bereich von 102,50 sowie dem EMA 200 abwärts gehen. Daher wird aktuell nur auf ein Short-Szenario eingegangen, dieses könnte sich bereits bei 130,00 oder 135,00 anbieten. Als Investmentvehikel kann hierzu beispielsweise auf das Open End Turbo Short Zertifikat WKN KE23B5 zurückgegriffen werden. Ein direkter Kursrutsch unter 114,50 Euro dürfte das favorisierte Ziel am EMA direkt in den Fokus rücken.

Delivery Hero (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 117,80 // 120,44 // 121,00 // 122,85 // 123,92 // 125,85 Euro Unterstützungen: 115,60 // 112,00 // 109,45 // 107,60 // 105,96 // 102,50 Euro

Fazit

Spekulative Anleger könnten das aktuell tiefe Kursniveau bei Delivery Hero durchaus für einen Long-Einstieg nutzen. Aus technischer Sicht wird ein Short-Einstieg jedoch erst um 130,00 bzw. 135,00 Euro interessant, von dort aus wären im Anschluss nämlich Rücksetzer zurück in den Bereich des EMA 200 sowie der dort verlaufenden Horizontalunterstützung von 102,50 Euro möglich. Durch den Einsatz des Open End Turbo Short Zertifikates WKN KE23B5 ergibt sich hierdurch Renditepotenzial von gut 200 Prozent, rechnerisch dürfte der Schein am Ende bei 4,75 Euro notieren. Kurzfristig dürfte das Abwärtspotenzial jedoch weitestgehend ausgeschöpft sein.

Strategie für fallende Kurse WKN: KE23B5 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,71 - 2,72 Euro Emittent: Citi Basispreis: 142,1662 Euro Basiswert: Delivery Hero KO-Schwelle: 142,1662 Euro akt. Kurs Basiswert: 115,70 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 4,75 Euro Hebel: 8,9 Kurschance: + 209 Prozent Börse Frankfurt

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Citigroup Global Markets Deutschland AG eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.