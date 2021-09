Delivery Hero nimmt mit Wandelschuldverschreibungen 1,25 Milliarden Euro

Berlin (Reuters) - Der Essenslieferant Delivery Hero hat mit Wandelschuldverschreibungen insgesamt 1,25 Milliarden Euro brutto eingenommen.

Das Geld solle unter anderem für Investitionen verwendet werden, teilte der Konzern am Donnerstagabend mit. Die aus zwei Tranchen bestehenden Wandelschuldverschreibungen hätten eine Laufzeit bis 2026 und 2029. Die Papiere würden durch Delivery Hero voraussichtlich am oder um den 10. September begeben. Sie sollen unmittelbar im Anschluss daran in den Handel im Freiverkehr an der Frankfurter Wertpapierbörse aufgenommen werden.

Lange hat sich Delivery Hero vor allem auf Asien und den Nahen Osten konzentriert, wo auch ein Großteil der in der Corona-Krise gestiegenen Erlöse erwirtschaftet wird. Allerdings wollte Firmenchef Niklas Östberg das Feld in Deutschland dauerhaft doch nicht dem Lieferando-Eigner und Branchenprimus Just Eat Takeaway.com sowie den expansionshungrigen und gut finanzierten Startups wie Gorillas, Flink und Getir überlassen, die teils mit Lieferungen in weniger als zehn Minuten um zahlungskräftige Kunden buhlen. Seit wenigen Wochen ist Delivery Hero mit seiner Marke Foodpanda nun wieder in Berlin unterwegs, will weitere Städte im Herbst erobern und liefert neben Restaurantessen auch Lebensmittel aus.

Trotz des starken Wachstums rutschte Delivery Hero im ersten Halbjahr tiefer in die roten Zahlen. Der Fehlbetrag verdoppelte sich nahezu auf 918 Millionen Euro.