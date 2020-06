Denodo von unabhängigem Marktforschungsunternehmen zum „Leader“ im Bereich „Enterprise Data Fabric Evaluation“ ernannt

Marktforschern zufolge hat sich die Denodo Plattform für Datenvirtualisierung zum „Data Fabric“ entwickelt

Denodo, der Marktführer im Bereich der Datenvirtualisierung, gab heute bekannt, dass Forrester Research, Inc., ein führendes unabhängiges Technologie- und Marktforschungsunternehmen, Denodo in „The Forrester Wave™: Enterprise Data Fabric, Q2 2020” als Leader eingestuft hat. Dem Bericht zufolge „gefällt den Kunden das Denodo-Produkt zur Datenvirtualisierung und der dadurch ermöglichte schnelle Übergang zu Data Fabric, um unternehmensorientierte Data Fabric-Anwendungsfälle zu unterstützen.“ Der vollständige und kostenlose Bericht, der am 10. Juni veröffentlicht wurde, ist hier verfügbar.

Laut Forrester sind Unternehmen, die nicht nur eine schnelle und einfache Datenintegration, sondern darüber hinaus durchgängige Datenmanagementlösungen auf der Basis von Datenkatalogen und maschinellem Lernen/künstlicher Intelligenz benötigen, auf unternehmensweite Data Fabric-Lösungen angewiesen. Noel Yuhanna, Vice President und Principal Analyst von Forrester schrieb als Autor dieses Berichts: „Die Data Fabric-Lösung von Denodo integriert wichtige Datenmanagement-Komponenten, zu denen die Integration, Aufnahme, Transformation, Governance und Sicherheit von Daten gehören, um völlig neue ebenso wie sich bereits abzeichnende Anwendungsfälle zu unterstützen, wie z. B. Customer 360, Echtzeit- und On-Demand-Analysen, IoT-Analysen und Self-Service-Analysen. Außerdem werden die KI- und ML-Fähigkeiten von Denodo sowie die Automatisierung über die Data Fabric-Komponenten hinweg immer weiter verbessert.“

Die aktuellsten Innovationen der Denodo Plattform haben ihre Anwendungsmöglichkeiten für die Datenwissenschaften, Hybrid-/Multi-Cloud- und unternehmensweite Data Governance-Initiativen ausgeweitet. Denodo bietet jetzt ein integriertes Zeppelin-basiertes Datenwissenschafts-Notebook, GraphQL-Unterstützung und einen erweiterten Datenkatalog mit integrierten Nutzungsstatistiken. Die Kunden von Denodo nutzen diese Fähigkeiten zur erweiterten Optimierung ihrer Preisfindung, zur Beschleunigung und Verbesserung der Erstellung webbasierter Datenmarktplätze sowie zur Einhaltung der DSGVO- und CCPA-Vorschriften. Denodo unterstützt jetzt außerdem auch AWS Athena, Google Big Query, Databricks Delta Lake und Azure SQL Warehouse, um erfolgreiche Anwendungsfälle in der Cloud für seine Kunden nutzbar zu machen.

„Wir freuen uns sehr, von Forrester als „Leader“ in der „Enterprise Data Fabric Wave“ anerkannt zu werden, was unserer Meinung nach unsere führende Position auf dem Markt für durchgängiges Unternehmensdaten-Management bestätigt“, sagte Ravi Shankar, Senior Vice President und Chief Marketing Officer bei Denodo. „Hunderte von Fortune-500-Unternehmen auf der ganzen Welt haben die Denodo Plattform als ihre betriebliche Data Fabric für wichtige Geschäftsinitiativen implementiert, bei denen es auf robuste Leistung und Skalierbarkeit ankommt. Wir freuen uns, bei dieser Wave die bestmöglichen Bewertungen in den Bereichen Datenkonnektivität, Datenaufbereitung, Datenherkunft, Datenverarbeitung und -persistenz, Datentransformation, Datenintegration, Datenzugriff und -suche, Anwendungsfälle und Roadmap-Kriterien erhalten zu haben.“

